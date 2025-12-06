Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国淫医性侵38病人 有受害人未满13岁

即时国际
更新时间：16:28 2025-12-06 HKT
发布时间：16:28 2025-12-06 HKT

英国一名前医生被指控在执业期间性侵38名病人，其中还包括13岁以下儿童，事件震惊当地医界。涉事医生已被禁止在英国执业。

英媒报道，38岁的前医生纳撒尼尔‧史宾塞（Nathaniel Spencer）遭指控犯下45项重罪，包括15项性侵、17项插入式性侵，9项性侵 13岁以下儿童，3项插入式性侵13岁以下儿童，还有1项企图插入式性侵罪。

英国皇家检控署表示，提出诉讼的决定是基于史塔福德郡警方「详尽而复杂的调查」。在调查结果公布之前，史宾塞已被暂停在英国的行医资格。

史宾塞曾是一名住院医生（前称初级医师）。警方经过长期调查后发现，他涉嫌在2017年8月至2021年4月任职医生期间，先后于史托克市皇家史托克大学医院（Royal Stoke University Hospital）以及达德利罗素厅医院（Russells Hall Hospital）犯下多宗性犯罪。

英国广播公司向检方查询案件是否涉及多名儿童，但当局表示无法提供更多细节。来自伯明翰的史宾塞将于2026年1月20日在北史塔福德郡司法中心出庭应讯。

 

