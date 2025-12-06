美专家小组不再建议新生儿打乙肝疫苗 儿科学会斥不负责任
美国一个顾问小组经投票决定停止建议全美所有新生儿接种乙型肝炎疫苗，引发争议。这个顾问小组在特朗普重返白宫后，由长期质疑疫苗安全性的卫生部长小罗拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）改组，政策重大转折引发争议已非首次。
表决结果为8票赞成、3票反对。预计疾控中心（CDC）官员将在日后正式采纳这些建议。
美国卫生当局原本建议，不论母亲是否携带乙型肝炎病毒，所有婴儿都在出生后不久接种3剂乙型肝炎疫苗中的第1剂。这种做法部分目的是为了防止不知情的母亲将病毒传染给婴儿，成效可见，在美国年轻族群中，乙型肝炎几乎已被根除。
法新社报道，小组通过的新建议主张，若当孩童母亲乙肝检测结果为阴性，应与医疗服务提供者协商，采取「基于个人的决策」。
另外，这个小组还表决建议，婴儿出生时是否接种疫苗，应「考量疫苗的益处、疫苗的风险及感染的风险」。未在出生时接种疫苗的婴儿，应至少等待2个月再接种第1剂，并在接种第2剂前进行血液检测以评估抗体数值。
新建议立即遭数个医疗团体谴责，他们指出，美国孕产妇健康筛检普遍存在缺陷，且婴儿除了母体感染，也有机会从其他人那里感染病毒。
美国儿科学会（American Academy of Pediatrics）主席克雷斯利（Susan J. Kressly）透过声明表示：「这份不负责任且刻意误导的指引，将导致更多婴幼儿感染乙型肝炎。」
