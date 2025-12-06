拉脱维亚「出租老公」服务需求火爆 应对女多男少问题

男女比例失衡不仅会降低结婚率和生育水平，还可能导致一系列社会问题。拉脱维亚就因为女多男少，导致许多单身女子无法应付家中杂务。在此背景下，当地「出租老公」服务需求火爆，往往能够有效解决单身女子生活问题，例如修水管、搬电视等。

欧盟统计局（Eurostat）最新报告显示，拉脱维亚的女性人口比男性多出15.5%，达到欧盟国家平均三倍、在65岁以上年龄段，年长女性人数甚至是年长男性的两倍。当地单身女性不仅找不到约会对象，就连做家务都遇到困难。

为了填补全国的「男性空缺」，拉脱维亚有公司推出「租借老公」服务，即时获得大批单身女子青睐。该种服务主要负责家务，只要花费仅仅几欧罗，就能请到各种男性前来帮忙。不论是修水电、做木工，或是油漆、修理家电等，「出租老公」公司都会接单。

拉脱维亚首都里加迎接圣诞。路透社

拉脱维亚存在女多男少社会问题。新华社

当地单身女子达尼娅（Dania）是「出租老公」忠实用户之一。她直言，自己的同事有98%都是女性。达尼娅的朋友赞恩（Zane）也表示，由于国内男性太少，自己的朋友全都跑到国外去找男友了。

「出租老公」服务其实并非拉脱维亚独有。早在2022年，英国一名女子就将丈夫「出租」给其他女性做杂工而走红网络。她丈夫时薪达到44美元，一天可以赚到约280美元，由于预约爆棚，甚至要辞去原本的工作。