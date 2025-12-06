Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美促欧洲2027年前接管北约传统防务 否认停止参与协调机制

即时国际
更新时间：11:58 2025-12-06 HKT
发布时间：11:57 2025-12-06 HKT

英国传媒周五（5日）引述消息报道，美国国防部希望欧洲在2027年前，接管北约大部分传统防务能力。

上述要求是在美国负责北约政策官员与多个欧洲代表团举行的闭门会议上提出。5名知情人士透露，美方官员在会上明确表示，美方对欧洲自2022年俄乌战争爆发以来在提升防务能力方面进展并不满意，已告诉欧方若未能在2027年前提升常规军事防御责任，美国可能会停止参与北约的部分防务协调机制。

美方所指传统防务能力的是非核力量，涵盖地面部队、装备和弹药，以及情报、监视、侦察、防空与导弹系统。

对于如何衡量欧洲在接管方面进展，美方官员并未在会议上详细说明。目前尚不清楚2027年期限是否代表总统特朗普的正式立场，还是仅为部分五角大楼官员的观点。

相关新闻：北约宣言：承诺至2035年国防安全支出占GDP 5%

多名欧洲官员表示，无论采用何种衡量标准，在2027年前完成这一转变都不现实，欧洲要替代部分美国能力，不仅需要增加军费和政治意愿，还需要时间和工业产能。

欧洲官员举例，北约盟国正在加紧采购武器和装备，但军工企业普遍存在交付积压问题，即使现在立刻购买，一些最受追捧的美制武器和防务系统也要数年后才能交付。此外，美国提供的一些独特情报、监视与侦察能力在俄乌战争中发挥关键作用，这类能力并非单纯花钱就能在短期内复制。

