两中国女游客日本平交道车祸亡 家属索偿$700万 诉书指道路一设计易酿祸

今年初在日本神户发生的两名中国女游客遭列车撞死事件，两名死者家属周四（4日）向神户地方法院正式提出起诉，向山阳电铁及涉事列车司机索偿 1.4 亿日圆（约703.8万港元），指平交道设计存有安全隐患，未有采取改善措施。

误把路轨旁视作等候区 两名中国女游客遭撞身亡

事故发生于今年 1月9日下午，地点位于神户市垂水区山阳电铁一处平交道。两名中国女游客疑因误解设施用途，站在栏杆外、即路轨旁位置等候过路，最终被驶近列车撞倒，当场身亡。

根据诉状，平交道南侧设有黄色安全区域，其位置靠近路轨一侧，容易令首次到访的行人误以为此处为安全等候区，导致误踏危险位置。家属指，该平交道过去亦曾发生致命事故，但铁路公司未有采取足够防止措施，存在疏忽。

日本政府早前已介入 涉事平交道现正封闭改善

事发后，日本政府及地方政府均认为该平交道过路空间过于狭窄，有潜在安全风险。其后提出多项改善方案，包括扩阔行人过路范围、增加路轨与行车路之间的距离，以及提升行人视线及警示标示等。

日本国土交通省于今年10月宣布展开改善工程，涉事平交道已暂时封闭施工中。

对于家属提出索偿，山阳电铁回应《产经新闻》表示，现阶段尚未收到法院送达的诉状，暂时不便评论。

事件在日本及中国网上均引起讨论，有网民指出平交道设计确有混淆之处，亦有人认为旅客应更注意警示标志。案件将由法院进一步审理。