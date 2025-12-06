普京私生女｜巴黎街头遭乌记者质问 被要求劝阻战争答「我真的很抱歉」

乌克兰TSN电视台早前爆料，指俄罗斯总统普京的私生女在巴黎生活，她使用多个名字掩饰身分，其中一个是路易莎·罗佐娃（Luiza Rozova）。该台记者斯维亚特年科（Dmytro Sviatnenko）周三释出一段影片，显示他在巴黎街头追访据信是罗佐娃的年轻女子。

报道指出，罗佐娃在20区一间小型艺廊工作，身边男子疑似是保镖。晚上11时，她离开艺廊，记者随即上前质问。

相关新闻：普京私生女被爆用化名生活-在巴黎念书到处旅行

斯维亚特年科表明身分，表示自己来自乌克兰，有几个问题要问她：「3周前，妳父亲杀死了我的兄。」「妳怎能住在被妳父亲宣传机器描绘成『可恨』的欧洲？」

戴著口罩遮脸的罗佐娃起初回答「我没有答应让你拍摄」，记者提及基辅停电、空袭警报响起，「我们也没批准这样」。记者逼问她：「妳对妳父亲的政策有什么看法？妳支持他吗？」罗佐娃只说：「这跟我有什么关系？」

记者说普京是她父亲，建议她致电普京要求停止轰炸基辅，她敷洐地回应：「嗯，当然。」记者还提议自资买机票给她去乌克兰，阻止普京发射飞弹与无人机，效果可能比爱国者防空系统更好。罗佐娃说：「你能想像我现在要怎样去吗？很遗憾，我帮不了你，我很抱歉。」

相关新闻：传普京10岁私生子首曝光 被形容为俄罗斯最孤独男孩

记者又再问罗佐娃：「妳家有讨论过这件事吗？」她说：「我想我已经跟你说得够多了，真的很抱歉发生这种事，但我不为这情况负责。」

据指罗佐娃本名伊莉莎白·克里沃诺吉赫（Elizaveta Krivonogikh），原本在俄罗斯是小有名气的网美兼DJ，经营服装品牌，长相与普京极为相似，长年被盛传是普京与情妇斯韦特兰娜（Svetlana Krivonogikh）的私生女。俄乌战争开始后不久，她就突然关闭社交媒体帐号，似乎假装是已逝普京盟友鲁德诺夫（Oleg Rudnov）的亲戚前往巴黎念书。2021年她曾被目睹出现在法国罗浮宫。