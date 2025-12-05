俄印峰会｜普京：准备好向印度「不间断」供应燃料
更新时间：21:02 2025-12-05 HKT
发布时间：21:02 2025-12-05 HKT
发布时间：21:02 2025-12-05 HKT
俄罗斯总统普京周五与印度总理莫迪在年度峰会上举行会谈，双方同意拓展双边经济关系。普京和莫迪发表声明，称俄印关系「能够抵御外部压力」。
普京表示，他已准备好继续向印度「不间断」供应燃料。此前，新德里正面临来自美国的巨大压力，要求停止从莫斯科购买石油。
普京在访问新德里期间对莫迪表示：「俄罗斯是印度可靠的石油、天然气、煤炭以及发展印度能源所需一切资源的供应国。」他透过官方翻译表示：「我们已做好准备，继续不间断地向快速发展的印度经济供应燃料。」
莫迪感谢普京「对印度的坚定承诺」，并表示「能源安全一直是印俄伙伴关系的重要支柱」。他称普京为「我的朋友」，并赞扬新德里和莫斯科之间长期存在的友好关系。
2024年，俄罗斯供应了印度近36%的原油进口，约每天180万桶折扣原油。新德里近期迫于压力，减少了俄原油进口。
