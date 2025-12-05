迷途小海豹误闯纽西兰酒吧 不敌美食诱惑「落网」

日前一只迷途小海豹误闯纽西兰一间酒吧，店主还以为是一只小狗跑进来，仔细一看才发现是「特别的客人」。她灵机一触，大声喊道：「快去拿三文鱼！」结果成功利用美食诱惑，将小海豹引入一个狗笼里，并及时通知了自然保护巡护员，将牠安全地送回大自然。

据美联社的报道，这段奇妙的插曲发生在纽西兰南岛最北端的里奇蒙地区精酿啤酒酒吧Sprig + Fern The Meadows。在11月30日那个阴雨绵绵的周日傍晚，一只小海豹摇摇晃晃地走进了酒吧。

由于他们一向欢迎宠物，女店长埃文斯（Bella Evans）一开始以为是某人的狗狗跑了进来。她走上前去仔细查看，这才惊讶地发现一，原来是一位「特别的客人」。

一位顾客立刻拿起毛衣，试图将海豹从后门赶出去，然而牠非常灵活，躲过追赶迅速冲进厕所，并躲藏在洗碗机的下方。

另一位顾客紧急从家中带来了一个狗笼。埃文斯说，店里刚好有一种三文鱼薄饼，大家正努力想办法将海豹引入狗笼时，她就跑去跟未婚夫说：「快去拿三文鱼，我们把他放进去。」最终成功地将小海豹从藏身之处引诱了出来。

她们随即通知相关单位，自然保护巡护员迅速赶到了现场，原来他们正在住宅区附近搜寻这只迷路的小海豹，酒吧已经是当天第四次目击小海豹出没的地点。

纽西兰自然保护部门发言人奥特利（Helen Otley）表示，酒吧的工作人员处理得非常好，确保了海豹的安全。海豹随后被安全地放生到附近的兔子岛上，该岛上没有狗，对海豹来说应该是一个非常安全的地方。

每年这个时候，好奇心旺盛的小海豹总是出现在人们意想不到的地方，这并非罕见现象。因为牠们经常会沿着河流和小溪向内陆游动，最远可达15公里，这是牠们正常的探索行为的一部分。