Cloudflare全球服务中断 Canva等热门网站受影响

即时国际
更新时间：17:23 2025-12-05 HKT
发布时间：17:23 2025-12-05 HKT

全球用户报告Cloudflare服务中断，社交媒体X平台上一片抱怨声和不满。Cloudflare 周五表示，正在调查其控制面板及相关应用程式介面 (API) 的问题。

此次服务中断影响了 Canva 和 Downdetector 等多个网站，导致许多用户无法存取关键服务。该公司在其状态页面上表示，使用控制面板或 Cloudflare API 的客户会受到影响，请求可能会失败并显示错误。

Cloudflare提供关键的网路基础设施，包括保护网站免受网路攻击，并协助网站在高流量期间保持存取的服务。

这已是近一个月内第二次服务中断。11月，Cloudflare的服务中断导致Spotify、ChatGPT，甚至包括美国总统特朗普的社交平台Truth Social等重要网站受影响。

