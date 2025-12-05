Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈里王子参与节目演小剧场 讽美国「选了一个国王」被喝倒采

更新时间：18:58 2025-12-05 HKT
发布时间：18:58 2025-12-05 HKT

英国哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）及儿女一直住在美国加州，他近日参与录制美国《CBS》深夜脱口秀节目《荷伯报到》（The Late Show with Stephen Colbert），笑称美国人痴迷「皇室」并出言讽刺美国人「选了一个国王」，令现场嘘声四起。

哈里夫妇与特朗普积怨已久

《荷伯报到》最新一集周三（3日）播出，主持人荷伯（Stephen Colbert）抱怨市场上越来越多「粗制滥造的王室题材圣诞电影」，哈里此时上台假扮迷路，说自己要试镜一部名为《姜饼王子拯救内布拉斯加的圣诞节》（The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska）的电影。

哈里笑称美国人「非常痴迷皇室」，荷伯否认时，他假装惊讶地说道：「真的吗？我还听说⋯⋯你们最近选了一个国王。」此话一出全场哗然，不少观众甚至对他喝倒彩，荷伯赶紧干笑打圆场：「他说得有道理啦。」之后哈里更继续讽刺特朗普对媒体的限制甚至封杀，称《CBS》和白宫和解「无根据的诉讼」，迫使《荷伯报到》宣布明年停播，这引得观众大笑和掌声雷动。

节目开播前，节目组在社交媒体发布一段两人演搞笑段子的宣传片，哈里的妻子梅根也有转发。当中哈里浮夸的演技引起网友讨论，一边有人夸赞他没有架子、亲民搞笑，另一边则狠批他不仅毁坏皇室形象，更对别国总统出言不逊。

哈里夫妇跟特朗普的关系一向恶劣，特朗普早在去年竞选时就表示当选后要以「滥药」为由将哈里驱逐出境，后者曾在回忆录里承认吸毒史。但今年二月特朗普在回应记者提问时则回道：「我不会赶走哈里，因为他老婆已经够麻烦了，她糟透了。」

今年9月特朗普访英进行国是访问也盛赞英王查理斯「有一个优秀的儿子」，被指是透过夸赞威廉王子刻意忽略已经和皇室疏远但并未放弃头衔的哈里。

