奥地利最高峰｜女子被遗弃在-8℃山顶冻死 检控登山经验者男友过失杀人

奥地利一对情侣一同攀登该国最高的大格洛克纳峰（Glockner），属登山新手的女方快要抵达山顶时已失温且体力透支，登山经验丰富的男友却将她留在山顶，自己下山求救。女子最终冻死在山上，检方研究案情后，决定以过失杀人罪控告男方。

据奥地利《今日报》报道，这对情侣来自萨尔兹堡，今年1月一起征服海拔3798米的大格洛克纳峰。两人只差50米便抵达山顶的十字架，但女方筋疲力尽，再也无法前进。

装备不足 体力不支却没折反

检方指出，36岁男方登山经验丰富，负责策划这次登山行程，却在凌晨时分离开已经失温且意识模糊的女友，让她毫无防护地留在大格洛克纳峰顶十字架下方约50米处，独自忍受严酷的高山环境。

当局分析鉴证报告、手机和运动手表数据、照片影片等证据，再加上高山技术专家评估，认定男子犯下多项严重错误。他不但未充分考量女友对高海拔登山活动零经验，还在紧急救援装备不充足的情况下，比原定计划晚了约2小时出发。此外，他竟让女友使用软质雪靴、分离式滑雪板等装备，完全不适合用于混合地形使用。

最令人怀疑的是，男方并未将女友移至避风处，也没有使用露宿袋或铝制救生毯提供保暖便直接离开现场。事发当天的天气条件极为恶劣，风速高达每小时74公里，气温只有摄氏零下8度，体感温度更达零下20度。检方认为，被告应该及早决定折返。

男方不求救还将电话调静音

不仅如此，尽管女友的情况十分危急，被告也没有在天黑之前拨打紧急电话求助。两人当晚8时50分受困山中，当晚10时50分曾有警用直升机飞越上空，但男方并未发出任何求救信号。经过高山警察多次尝试联系，警方在凌晨12时35分成功与他通话，但通话内容不明。男方在通话后也没有再次联系救援单位，反而将手机调至静音模式收起，因此错过了高山警察后续的来电。

直到凌晨3时30分，他将女友独自留在山中离开，并正式通知救援单位。由于强风影响，直升机无法在清晨进行救援任务，等到上午10时救援队抵达现场，女方已经死亡。

被告的辩护律师叶利内克表示：「我的当事人对事情的发展感到非常遗憾。」他仍坚持认为这是一场「悲惨的意外」。