东京若爆直下型7级强震 推估1.8万人死亡 经济损失逾4万亿

根据日本政府即将公布的首都圈直下地震最新损害推估概要，如果发生规模7级地震，经济损失预估为83万亿日圆（约4.15万亿港元），相较2013年上次预估的95万亿日圆减少12万亿日圆，反映出建筑物耐震化的进展。

首都圈直下地震是指震央在首都圈地底下的地震，这是相隔12年更新损害推估，预估在本月公布结果。死亡人数预估最多为1.8万人，建筑物全毁与烧毁合计40万栋，相较于2013年推估的2.3万人与61万栋都有所减少。

日本政府即将公布首都圈直下地震最新损害推估概要，这是相隔12年更新损害推估。法新社

东京若爆直下型7级强震，推估1.8万人死亡。法新社

东京都的耐震化率在2019年底为92%，目标是在2025年底前消除旧耐震基准的住宅。法新社

有鉴于首都圈的外国居民与外国旅客增加，日本也将加强外国人对应政策。路透社

建筑物耐震化减灾损

这次推估值降低的原因，包括建筑物耐震化，以及借由都市更新分散木造建筑物密集区等。此外，由于住宅被毁的人数减少，避难人数推估从720万人减少至480万人，避难所一周粮食不足部分，也从3400万份减少至1300万份。

有关基础建设的机能维持评估，停电户数从1200万户增至1600万户，原因是都市人口增加，导致电力需求提高。下水道系统受阻的灾民则由150万人增至200万人，加入了上次推估没有考虑到的因素，例如停电导致净水场停止运作等。

加强外国人对应政策

此外，由于人口高度集中，预期避难者众多，政府将强化临时住宅与避难者支援措施。有鉴于首都圈的外国居民与外国旅客增加，也将加强外国人对应政策。

这次推估虽然许多项目呈现损害缩小的结果，但上次计划所列的防灾对策并没有完全如期进展。例如，前次计划目标是在2024年底前，将死亡人数与全毁、烧毁建筑物「大致减半」，但这次推估显示尚未达到目标。

此外，全国住宅耐震化率要在2020年提升至95%的目标也未能达成。国土交通省已经在今年7月重新设定目标，要在2035年之前消除所有耐震度不足的住宅。

1都3县延烧风险高

东京都的耐震化率在2019年底为92%，目标是在2025年底前消除旧耐震基准的住宅。埼玉县、千叶县、神奈川县的耐震化率在2018至2020年也只达到约90%，政府持续鼓励居民进行耐震化补强。

根据截至2025年3月的统计，延烧风险高的危险密集市街区在首都圈1都3县、即东京都、神奈川县、千叶县及埼玉县，合计约400公顷，相当于8个东京迪士尼乐园的面积，但因为居民协调困难，部分地区仍没办法推进道路拓宽工程。