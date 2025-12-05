Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美缩短难民工作许可效期 5年大砍至18个月 旅行禁令拟扩至32国

更新时间：13:54 2025-12-05 HKT
发布时间：13:54 2025-12-05 HKT

美国总统特朗普政府周四将难民、寻求庇护者及其他移民的工作许可证效期，从5年大幅缩短至18个月。与此同时，国土安全部长诺姆指，美国政府正计划将旅行禁令的覆盖范围扩大到32个国家。

此举是特朗普政府全面打击移民行动的最新措施。2天前，美国才刚暂停了来自19个国家的公民移民申请。

国民警卫军遭枪击效应

这项措施实施前，有2名国民警卫队员上周遭到一名阿富汗男子枪击，这名男子是在2021年美军撤离阿富汗后，透过一项重新安置计划进入美国。

美国加紧扫非法移民，引发示威者抗议。法新社
特朗普政府宣布将难民、寻求庇护者及其他移民的工作许可证效期，从5年大幅缩短至18个月。法新社
国土安全部长诺姆指，美国政府正计划将旅行禁令的覆盖范围扩大到32个国家。美联社
美国国籍与移民局（USCIS）局长埃德洛（Joseph Edlow）引述11月26日在华府发生的枪击案，作为这次缩短工作许可效期的理由。

埃德洛透过声明表示：「缩短就业授权的最长有效期，将确保那些寻求在美国工作的人不会威胁公共安全，或宣扬有害的反美意识形态。」

加强审查外国人

他说：「在我国首都发生国民警卫军遭前朝政府放进来我国的外籍人士攻击后，更清楚表明，国籍与移民局必须对外籍人士进行频繁的审查。」

美国国籍与移民局表示，这项工作许可证措施将适用于以难民身分获准入境的移民、获得庇护的移民，以及那些被暂缓驱逐出境的人。

白宫今年6月以国家安全等为由，宣布对阿富汗、缅甸、乍得等12国公民实施全面入境限制，并对布隆迪、古巴、老挝等7国公民实施部分入境限制。

国土安全部长：扩大旅行禁令名单

较早前，特朗普政府又宣布来自阿富汗、也门、海地、委内瑞拉、苏丹和索马里等19国公民的绿卡和公民身份申请已被暂停。

特朗普同时表明，计划永久停止接收来自所有第三世界国家的移民。

而国土安全部长诺姆周四在接受霍士新闻网旗下一档节目访问时，被要求确认美国政府是否会将旅行禁令名单上的国家数量增加到32个。诺姆说：「我不会说出具体的数字，但名单上的国家数量超过30个了，特朗普总统正在继续对有关国家进行评估。」

