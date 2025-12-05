俄乌战争 | 5无人机闯泽连斯基飞行路线 访爱尔兰专机提前落地巧避过

乌克兰总统泽连斯基日前访问爱尔兰期间，疑有多达5架不明军用无人机闯入当地政府在泽连斯基专机飞行路线划设的禁飞区，最终因专机提前降落，而没有与无人机碰上。爱尔兰政府已获悉相关情况，但无人机来源与操控者仍待厘清。乌克兰总统府已证实此事，外界认为这项发现引发重大安全警报，担心是否试图干扰飞机航线。

泽连斯基本周一（1日）晚抵达爱尔兰进行一天国事访问，乌克兰总统府办公室表示，外访安全由主办国负责。根据爱尔兰政府提供的资讯，确实侦察到媒体报道所提的不明无人机，但并未影响行程，也不需调整安排。

泽连斯基日前访问爱尔兰期间，疑有多达5架不明军用无人机闯入当地政府在泽连斯基专机飞行路线划设的禁飞区。美联社

泽连斯基日前访问爱尔兰，会晤爱尔兰总统马丁（右），争取支持。美联社

爱尔兰军队在欢迎泽连斯基到访的红地毯旁站立。美联社

无人机操控者及飞离方向不明

爱尔兰传媒thejournal.ie报道，1日深夜疑似有4架来历不明的军用无人机自爱尔兰首都都柏林东北方起飞，朝泽连斯基专机预定航道前进。报道引述消息称，无人机出现的时间与位置几乎与专机抵达点相符，但因专机提前落地，而并未碰上。

配合总统访问，爱尔兰航空局曾将都柏林及周边可能供专机通行的空域列为禁飞区。

《爱尔兰时报》则报道，爱尔兰海军舰艇曾在都柏林东北部小渔村霍斯（Howth）上空目击5架无人机，位置正处于泽连斯基专机飞行路线上，因而引发安全警示。虽有忧心无人机可能试图干扰专机，但因未构成实质威胁，当局未采取拦截。

2家媒体均指出，无人机的操控者及飞离方向目前仍旧不明。

俄无人机近期涉闯欧多国领空

英国广播公司（BBC）报道，爱尔兰政府已知悉相关情况，但国防部对个别事件不予置评。国防部发言人仅表示，国防部支援的安全行动透过「多项协调措施」，顺利确保泽连斯基安全完成访问。爱尔兰警方未就事件启动调查。

近来俄罗斯无人机多次侵扰欧洲多国领空。自9月俄制无人机跨越波兰领空并遭北约盟军击落后，摩尔多瓦、罗马尼亚、爱沙尼亚、丹麦等国也陆续发生类似事件，部分甚至导致机场短暂关闭。尽管俄罗斯总统普京曾宣称「不会再派无人机」，相关事件仍未平息。