Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争 | 5无人机闯泽连斯基飞行路线 访爱尔兰专机提前落地巧避过

即时国际
更新时间：12:55 2025-12-05 HKT
发布时间：12:55 2025-12-05 HKT

乌克兰总统泽连斯基日前访问爱尔兰期间，疑有多达5架不明军用无人机闯入当地政府在泽连斯基专机飞行路线划设的禁飞区，最终因专机提前降落，而没有与无人机碰上。爱尔兰政府已获悉相关情况，但无人机来源与操控者仍待厘清。乌克兰总统府已证实此事，外界认为这项发现引发重大安全警报，担心是否试图干扰飞机航线。

泽连斯基本周一（1日）晚抵达爱尔兰进行一天国事访问，乌克兰总统府办公室表示，外访安全由主办国负责。根据爱尔兰政府提供的资讯，确实侦察到媒体报道所提的不明无人机，但并未影响行程，也不需调整安排。

泽连斯基日前访问爱尔兰期间，疑有多达5架不明军用无人机闯入当地政府在泽连斯基专机飞行路线划设的禁飞区。美联社
泽连斯基日前访问爱尔兰期间，疑有多达5架不明军用无人机闯入当地政府在泽连斯基专机飞行路线划设的禁飞区。美联社
泽连斯基日前访问爱尔兰，会晤爱尔兰总统马丁（右），争取支持。美联社
泽连斯基日前访问爱尔兰，会晤爱尔兰总统马丁（右），争取支持。美联社
爱尔兰军队在欢迎泽连斯基到访的红地毯旁站立。美联社
爱尔兰军队在欢迎泽连斯基到访的红地毯旁站立。美联社

无人机操控者及飞离方向不明

爱尔兰传媒thejournal.ie报道，1日深夜疑似有4架来历不明的军用无人机自爱尔兰首都都柏林东北方起飞，朝泽连斯基专机预定航道前进。报道引述消息称，无人机出现的时间与位置几乎与专机抵达点相符，但因专机提前落地，而并未碰上。

配合总统访问，爱尔兰航空局曾将都柏林及周边可能供专机通行的空域列为禁飞区。

《爱尔兰时报》则报道，爱尔兰海军舰艇曾在都柏林东北部小渔村霍斯（Howth）上空目击5架无人机，位置正处于泽连斯基专机飞行路线上，因而引发安全警示。虽有忧心无人机可能试图干扰专机，但因未构成实质威胁，当局未采取拦截。

2家媒体均指出，无人机的操控者及飞离方向目前仍旧不明。

俄无人机近期涉闯欧多国领空

英国广播公司（BBC）报道，爱尔兰政府已知悉相关情况，但国防部对个别事件不予置评。国防部发言人仅表示，国防部支援的安全行动透过「多项协调措施」，顺利确保泽连斯基安全完成访问。爱尔兰警方未就事件启动调查。

近来俄罗斯无人机多次侵扰欧洲多国领空。自9月俄制无人机跨越波兰领空并遭北约盟军击落后，摩尔多瓦、罗马尼亚、爱沙尼亚、丹麦等国也陆续发生类似事件，部分甚至导致机场短暂关闭。尽管俄罗斯总统普京曾宣称「不会再派无人机」，相关事件仍未平息。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
19小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
7小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
6小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
11小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
18小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
19小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
14小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
16小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
2小时前