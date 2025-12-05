美军扫毒再开杀戒酿4死 东太平洋击沉疑似运毒船 国会惊见格杀密片

美国国防部周五（5日）宣布，美军南方司令部在东太平洋国际水域对一艘涉嫌载运毒品的船只发动攻击，造成船上4名男子死亡，攻击影像也在网上曝光。此时华府政坛正因另一宗过度执法的指控而陷入风暴，国会议员在观看了一段9月份的机密作战影片后，指控美军竟对已经翻覆船只旁的「遇难幸存者」发动攻击，引发是否涉及战争罪的激烈辩论。

引发涉及战争罪激辩

根据美方说法，今次攻击由总部设于佛罗里达的南方司令部主导，并在国防部长赫格塞思指示下，由「南方之矛联合特遣队」执行。南方司令部在社交平台X上发布影片，显示一艘多引擎快艇在水面高速行驶，随后遭炮火击中并被烈焰吞噬。

美国总统特朗普曾在社交平台发布影片，展示美军9月打击委内瑞拉运毒船的画面。Truth Social

最新一波攻击行动由国防部长赫格塞斯指示。路透社

国防部长赫格塞思被指对疑似运毒船的船员下达格杀令引发争议。路透社

军方发声明指出：「该艘船只由一个已被列为恐怖组织的单位操控，并沿著东太平洋已知的毒品走私路线航行，船上4名男子当场被击毙。」此次行动令特朗普政府这波扫毒行动的累计死亡人数超过87人，而争议声浪正日益扩大。

海上扫毒累计酿逾87死

美方强调，情报已确认该船携带非法毒品，因此对其进行「致命性动能打击」。不过，外界对于美军以军事手段处决疑似毒贩的合法性仍抱持质疑，特别是今年9月首度发动类似攻击时，曾传出幸存者在第二波打击中被杀，引发国会关注。

就在新一波空袭发生的同一天，美国国会议员参加了一场机密简报会，观看了今年9月初另一宗行动的完整录像。该次行动中美军攻击了已遭击毁船只的残骸，导致2名幸存者丧生。

国会议员：战争规则不容杀幸存者

众议院情报委员会民主党领袖海姆斯（Jim Himes）看完影片后对媒体直言：「美军正在攻击遇难的船员，虽然是坏人，但他们是遇难者。」他形容这是他在公职生涯中见过「最令人不安的事情之一」，因为这2人明显处于危难中，没有移动能力，却仍遭美军击毙。

共和党众议员、退役空军准将培根（Don Bacon）也表达强烈质疑。他在有线新闻网（CNN）受访时表示：「这2个人当时只是试图求生，我们的战争规则不允许杀害幸存者。」

培根强调，交战规则要求目标必须构成「迫切威胁」，但这2名落水者显然对美国不构成威胁。