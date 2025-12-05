26年前名古屋命案告破 主妇疑犯爆动机：「想让死者丈夫尝独自育儿苦头」

名古屋26年悬案终于在本年10月告破，69岁的疑犯安福久美子向警方自首，而她的DNA也和现场采集到的吻合。最近她向调查人员透露犯案动机，竟然是希望让死者的丈夫、也是自己的高中同学体会「独自育儿」的痛苦。

警方疑关乎个人情感

日媒《NHK》报道，安福久美子跟死者丈夫高羽悟在案发约5个月前的同学会上重逢，她透露两人曾谈及家庭和育儿的情况及观点。当时的安福久美子正一边工作一边带孩子，她表示自己不认同并且非常讨厌高羽悟「对女性和育儿的看法」。

调查人员推断，安福久美子或希望透过杀害高羽奈美子而令高羽悟成为单亲爸爸，不得不担起独自一人照顾孩子的责任。高羽悟之后接受媒体采访，坚称自己没有向被告说过任何负面言论、或者批评任何人的所作所为。

加上此前的调查，警方认为「情感纠纷」和「育儿观念」两者共同构成这宗悲剧的导火线。不过，安福久美子目前的受审态度已经转为保持缄默，警方无法从她的表述中更深入地理解她对高羽悟的个人情感，或者她的身份背景以继续了解案件细节。调查仍在继续，警方正努力了解这宗二十多年尚未侦破的凶案，还原动机和过程。