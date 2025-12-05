意政府及下议院倡限制学校性教育 90%学生反对

意大利极右翼政府提出一项限制学校性教育的法案，宣称旨在打击「性别意识形态和觉醒泡沫」，该法院已经在下议院获得通过。反对者周三（3日）在议会外抗议，表示法案正在抹杀该国人民多年为「防止性暴力和杀害女性」所作的努力。此外，也有民调显示，该国共有90%学生支持开办性教育课程。

各政党曾34次提议推强制性教育

综合外媒报道，在立法定义「未经同意的性行为为强奸」的里程碑一星期后，意大利政府提出法案，提倡初中（即11至14岁的学生）的性教育课程必须获得所有家长的书面同意，跟高中一样；而小学则禁止开设任何性教育课程。虽然不少研究和证据表明，人际关系和性教育有助预防针对妇女和女孩的暴力行为，但意大利仍然是其中一个不推行强制性教育课程的欧盟国。

自1975年以来，各个政党曾34次尝试在学校推行强制性教育。所遇到的障碍包括反堕胎团体的大力游说（他们将性教育与推广堕胎、同性关系和代孕联系起来）以及天主教会的影响。而现任的执政联盟则认为，性教育是宣扬「性别意识形态」并威胁传统家庭价值的工具，法案旨在防止任何人向年幼的孩子教授会「造成混乱」的理论。

「有了这项法律，我们就等于告别了性别意识形态和觉醒泡沫，」教育部副部长罗萨诺·萨索（Rossano Sasso）告诉下议院。 「政治活动人士将不再被允许在学校进行政治宣传。」他认为，如果没有这样的监督，左翼政客就会「把变装皇后和色情演员带进学校」，向孩子们谈论「性流动性和代孕」。

今年的两项调查发现，90%的学生和近80%的家长支持开展性教育课程。反对党批评该法案是「倒退」的，中左翼民主党政治家萨拉·法拉利（Sara Ferrari）表示，该法案给想要「打击针对妇女的暴力行为」的学校设置了障碍。