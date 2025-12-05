Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈利迷注意 | 罗琳亲笔签名 《哈利波特》初版下周拍卖 估值155万

即时国际
更新时间：10:47 2025-12-05 HKT
发布时间：10:47 2025-12-05 HKT

英国著名女作家罗琳（J.K. Rowling）的奇幻系列小说《哈利波特》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），是全球最畅销的系列书籍。由罗琳亲笔题赠给好友的《哈利波特》初版本，下周将公开拍卖，估值达15万英镑（约155万港元）。

这本书是罗琳在1997年6月首批500本精装版的《哈利波特：神秘的魔法石》正式出版前15天，亲自签名送给自己的好友Deirdre和Gerry。在这500本首批的《哈利波特：神秘的魔法石》精装书中，约有一半送往学校与图书馆，其余则分送给罗琳的亲友。而这次拍卖将于下周四（11日）举行。

《哈利波特：神秘的魔法石》是罗琳出版的首部哈利波特系列小说。苏富比
罗琳在1997年6月首批500本精装版的《哈利波特：神秘的魔法石》正式出版前15天，亲自签名送了一本给自己的好友。美联社
《哈利波特：神秘的魔法石》被改编成电影。YouTube
出版前赠给好友 现多处排版错误

据报Deirdre原本是罗琳妹妹Dianne的友人，在罗琳搬到爱丁堡与妹妹住得更近后，才和同是初为人母的Deirdre建立了深厚情谊。Deirdre将这本书收藏了28年，如今才委托伦敦的苏富比拍卖。

此外，本书除了是初版而珍贵之外，内容也有多处的排版错误，包括第53页霍格华兹用品清单上的「one wand」被印了2次；罗琳的名字遭印成「Joanne Rowling」；而封底的「J.K. Rowling」则少了1个字母「o」。

由于这本精装书的保存状况良好，几乎又没有任何的磨损，估价达10万至15万英镑，且这是目前已知仅有极少数在出版前由罗琳亲笔题字的版本，因而更具收藏价值。

