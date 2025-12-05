加州女大生屠宰场「救」4鸡判囚90日 动保组织促改法

加州一名女学生闯入家禽屠宰场「救走」四只鸡，被判监90天，其所属动物团体认为政府应修改法例救助动物。案件引起社会对动物保护议题的关注，一方面有观点抨击判决漠视动物困境，另一方面畜牧业业界称正有极端思想试图摧毁产业。

坚称自己「拯救」动物

综合外媒报道，23岁的佐伊·罗森伯格（Zoe Rosenberg）在2023年从佩塔卢马家禽公司偷走四只鸡，周三（3日）宣判她需服刑90天，其中60天可以选择居家监禁，她需要在下周三（10日）前往索诺玛县监狱报到。同时，她也需要赔付超过10万美元的赔偿金。

庭审结束后，罗森伯格对媒体说道，「我不会为带生病、被遗弃的动物去看病而道歉。」

2023年，罗森伯格和动物福利组织「直接行动无所不在」（Direct Action Everywhere，简称DxE）的其他成员伪装成工人，潜入屠宰场带走了四只鸡，并将它们安置在一家动物保护区；之后，他们将行动的影片发布到网上。她的代表律师在整个审判过程中一直强调「谁是犯人」不是此案件的重点，而是「为什么」这件事情会发生。

DxE表示，加州和其他13个州的「救援权」容许人们营救已被装进货车的濒危动物，他们认为这些法律应该适用于所有处于困境中的动物。罗森伯格的支持者包括演员菲尼克斯（Joaquin Phoenix），他发出声明称「当有人挺身而出拯救生命，体制却对此视而不见时，他们应该得到支持，而不是被起诉。」

另一方面，佩塔卢马家禽公司则批评DxE是一个意图摧毁畜牧业的极端组织。索诺玛县农场局也对判决表示欢迎，该局执行董事戴娜·吉拉德利（Dayna Ghirardelli）说：「多年来，DxE 一直骚扰农场家庭和工人，擅闯私人领地，并盗窃当地企业的财产。」