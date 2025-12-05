Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

游泰注意 | 泰国际线机场税大涨53% 最快明年初生效

即时国际
更新时间：10:15 2025-12-05 HKT
发布时间：10:15 2025-12-05 HKT

泰国即将上调国际航班的出境旅客服务费，也就是俗称的机场税，从现行730泰铢（约178港元）涨至1120泰铢（约273港元），涨幅高达53%，预计明年初正式实施。

增近100港元

《曼谷邮报》报道，泰国交通部长皮帕证实，民航局已批准这项由泰国机场大众有限公司（AOT）提出的申请案，上调国际航线旅客服务费。

到泰国旅游注意，当地明年初将上调机场国际线离境税。路透社
到泰国旅游注意，当地明年初将上调机场国际线离境税。路透社
泰国即将上调国际航班的出境旅客服务费，游客将增加负担。路透社
泰国即将上调国际航班的出境旅客服务费，游客将增加负担。路透社

此费用将纳入机票价格之中，在购票时就会一并支付。不过国内航线的费用依然维持130泰铢（约32港元）不变。

涵盖6大机场

今次上调国际线机场旅客服务费涵盖AOT营运的6大机场，包括苏万那普（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueang）、布吉岛（Phuket）、清迈（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清莱（Chiang Rai）机场。

AOT先前估算，旗下6大机场每年约有3500万名国际旅客，机场税调涨后预估可年增100亿泰铢（24.3亿港元）左右收入。

民航局表示，增加费用将投入机场设施改善，「提升机场服务品质与安全标准，为旅客提供更便利的设施。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
16小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
4小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
11小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
3小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
15小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
16小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
13小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
6小时前
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
2025-12-04 09:05 HKT