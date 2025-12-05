游泰注意 | 泰国际线机场税大涨53% 最快明年初生效

泰国即将上调国际航班的出境旅客服务费，也就是俗称的机场税，从现行730泰铢（约178港元）涨至1120泰铢（约273港元），涨幅高达53%，预计明年初正式实施。

增近100港元

《曼谷邮报》报道，泰国交通部长皮帕证实，民航局已批准这项由泰国机场大众有限公司（AOT）提出的申请案，上调国际航线旅客服务费。

到泰国旅游注意，当地明年初将上调机场国际线离境税。路透社

泰国即将上调国际航班的出境旅客服务费，游客将增加负担。路透社

此费用将纳入机票价格之中，在购票时就会一并支付。不过国内航线的费用依然维持130泰铢（约32港元）不变。

涵盖6大机场

今次上调国际线机场旅客服务费涵盖AOT营运的6大机场，包括苏万那普（Suvarnabhumi）、廊曼（Don Mueang）、布吉岛（Phuket）、清迈（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清莱（Chiang Rai）机场。

AOT先前估算，旗下6大机场每年约有3500万名国际旅客，机场税调涨后预估可年增100亿泰铢（24.3亿港元）左右收入。

民航局表示，增加费用将投入机场设施改善，「提升机场服务品质与安全标准，为旅客提供更便利的设施。」