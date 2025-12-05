申请入籍日本注意 | 拟限缩外国人取得国籍 居住年限由5年增至逾10年

日本政府计划将外国人取得日本国籍所需的居住年限，从现行的5年以上实质提高到10年以上。日本政府周四（4日）在自民党内部会议中说明这项方针，指出申请国籍除了居住年限外，还需符合品行良好以及申请人或配偶能靠自身财产或技能，维持稳定生活等多项条件，并要提升日语能力以应付日常生活。

需品行良好 财力可维持稳定生活

多名政府与执政党人士透露，目前取得日本国籍的居住要求，比一般申请永久居留权所需的10年还要宽松，因此政府与执政党内部普遍认为这项规定有问题，计划在明年1月公布的外国人政策基本方针中纳入相关调整。

日本政府计划将外国人取得日本国籍所需的居住年限，从现行的5年以上实质提高到10年以上。法新社

日本法务省资料显示，2024年总共有1万2248人申请归化日本。路透社

高市早苗11月初首度召开外国人管理的相关阁员会议，表明将加强管制非法居留者，以及限制取得土地。美联社

日本政府目前倾向不直接修改国籍法中「5年以上」的条文，而是在实务操作层面，逐步提高实际被批准入籍者的居住年限至10年以上。

须提升日语能力

执政党人士强调，为了与永久居留权制度的条件一致，延长居住年限的规定仍有必要。另外，申请日本国籍时还必须具备「日常生活不会有困难的日语能力」，这点是申请永久居留权时没有的要求。

日本政府对国籍取得条件的检讨，其实是从石破茂担任首相时期开始推动。今年9月，日本维新会提出外国人政策建议，指出国籍的法律地位明明比永久居留权更高，申请条件却反而较宽松，导致制度逻辑错乱，主张应该强化取得国籍的申请条件和审查标准。

去年逾1.2万人申请归化日本

首相高市早苗11月初首度召开外国人管理的相关阁员会议，指示以2026年1月汇整基本方针为目标，并将加强管制非法居留者，以及限制取得土地。

法务省资料显示，2024年总共有1万2248人申请归化日本，其中8863人在同一年内获得批准。