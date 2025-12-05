Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哥国骇人弑亲案 27岁男孙杀外婆后烤炉焚尸碎骨埋花盆 潜逃两年终落网

即时国际
更新时间：09:34 2025-12-05 HKT
发布时间：09:34 2025-12-05 HKT

南美哥伦比亚城市卡利（Cali）揭发一宗令人发指的伦常命案，一名27岁男子涉嫌杀害与自己同住的祖母，更将尸体放进烤炉焚烧，之后把骨骸碎片埋进住所四周的花盆内。案件曝光后震惊全国，被警方形容为卡利近年最恐怖的谋杀案之一。

假释出狱后由外婆收留　3个月即痛下毒手

综合外媒报道，遇害的68岁妇人是当地一名裁缝，心地善良。2023年7月，她收留因其他罪行刚获假释的孙子梅洛（Yeison Alberto Melo）回家同住，希望能让他重新做人。

梅洛失踪两年，上月终于在卡利以南的哈蒙迪（Jamundí）被警方拘捕。X@Desopinioncom

岂料在同年10月9日至13日期间，梅洛不知何故杀害外婆，并开始进行骇人掩尸行动。

警方指，梅洛将外婆尸体放入烤炉焚烧，焚毁后再把碎裂骨骸分别埋藏在住所的花盆之中，以为能够神不知鬼不觉。然而妇人失踪后亲友多番报案，警方调查期间于住所内外发现疑似人骨，经DNA鉴定证实为死者。

案发后梅洛立即潜逃，失踪接近两年。直至今年11月19日，他终于在卡利以南的哈蒙迪（Jamundí）被警方拘捕。

梅洛现被控加重谋杀罪、藏匿及毁灭尸体罪、以及篡改证物等多项严重罪名。法官认为其犯行极度残暴且具有高度潜逃风险，下令即时将其羁押监狱候审。

