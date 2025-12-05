Meta在WhatsApp内建自家AI 欧盟展反垄断调查

欧盟昨日宣布，已对科网巨擘Meta展开反垄断调查，以厘清其在旗下通讯应用程式WhatsApp内建自家人工智能（AI）功能的方式，是否违反欧盟的竞争规则。

在宣布启动调查时，欧盟委员会指出，担心Meta新发布的一项政策「可能阻止第三方AI供应商透过WhatsApp提供服务」。这项行动是欧盟面对特朗普政府的强烈反弹下，最新一次试图约束美国科技巨头的措施。这次调查将依据传统的反垄断法律进行，而不是欧盟「数码市场法」。特朗普曾批评欧盟「数码市场法」不公平地针对美国企业，并扬言报复。

欧盟正对Meta展开反垄断调查。（示意图）路透社

负责反垄断事务的欧盟执委里韦拉说，欧盟必须「采取行动，防止在数码领域居于主导地位的企业滥用权力，挤压创新的竞争对手」。她在声明中说：「这也是我们调查Meta新政策是否可能违反竞争规则的原因，并判断是否需要迅速采取行动，以防止对AI领域的竞争造成任何可能无法挽回的损害。」

欧盟指Meta在10月宣布的新政策，将削弱AI供应商透过WhatsApp商用版工具与客户联系的能力。欧盟执委会声明指出：「在新政策下，竞争的AI供应商可能会被阻挡，无法透过WhatsApp触及其客户。」「相对地，Meta自家的AI服务Meta AI仍将可在该平台上供用户使用。」

意大利反垄断机构表示，Meta将其AI与WhatsApp整合，可能构成变相强制使用该AI服务，并把自家用户群引流至这个新兴市场。