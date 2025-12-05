印度靛蓝航空 | IndiGo取消逾1230航班 印度机场大混乱 数千人滞留

印度最大航空公司靛蓝航空（IndiGo）连续3天大规模取消航班，迄今已有逾1230班机取消，造成数以千计旅客滞留机场，印度民航总局（DGCA）为此展开调查。靛蓝航空表示，未来2、3天还会有更多航班取消，并将今次航班中断归咎于「无法预见的营运挑战」，包括技术故障、恶劣天气和新的员工规定。

全球增长最快航空市场之一

印度是全球增长最快的航空市场之一，上月日均旅客吞吐量首次突破50万人次。对于今次大量航班取消，乘客在网上表达愤怒，一名旅客在X上形容现场一片混乱，航班延误长达8小时，而且没有工作人员提供协助。

靛蓝航空（IndiGo）连续3天大规模取消航班，迄今已有逾1230班机取消。美联社

今次事故造成数以千计旅客滞留机场。美联社

旅客对今次大混乱表达愤怒。法新社

据靛蓝航空称，截至周三，已有约1232航班取消，延误航班的数量尚不清楚。靛蓝航空表示，在恢复服务的同时，该公司正在为乘客提供替代行程安排和退款。该公司表示，正在进行纠正措施，目标是在2月10日前全面恢复营运。

料明年2月10日始全面复常

IndiGo周四取消了300多个航班，国内线航班受到的影响尤其严重，其中新德里的机场取消了至少95班机、孟买的机场取消85个航班、海德拉巴的机场取消70航班、班加罗尔的机场则取消50班机。

IndiGo周三至少有150航班取消、数十航班延误，导致数千名旅客在机场滞留。印度民航总局周四下午已经要求IndiGo人员前往解释，并对其展开调查。

多重因素导致混乱

印度民航总局根据IndiGo提供资料指出，该公司近日共取消1232航班，其中755班机因机组人员问题或飞行勤务时间限制而取消，258航班因「机场/空域限制」取消、92航班因空中交通管制系统故障取消，另有127班机因其他原因取消。

IndiGo在11月的准点率仅67.7%，10月为84.1%。针对近期大量航班出现取消、延误，IndiGo周四透过声明对外表示，过去几天因为「诸多无法预料的挑战」，使其营运受到严重影响，公司为其对乘客带来的不便表达歉意。

波及其他航空公司

IndiGo指出，包括（飞机）轻微技术故障、冬季（航班）班表、天候状况不佳、机组人员排班新规等因素累积起来，造成这样的混乱局面，这是该公司「始料未及」的。

IndiGo航班取消、延误影响甚钜，其飞机占用机场位置，进一步使其他航空公司的航班也发生延误。