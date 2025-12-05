美数学大师转攻AI 为24岁华女打工

《华尔街日报》报道，被誉为世上最杰出数学家之一的美国维珍尼亚大学教授小野健，即将离开学术界，加盟由他的学生洪乐潼创办的人工智能（AI）初创公司Axiom Math，为年仅24岁的华裔AI才女打工。

据悉，57岁的小野健（在美国出生的日裔）即将会卸下他在维珍尼亚大学的数学教授终身职位，而且无意回归学术界。他将会加盟洪乐潼（Carina Hong）在三藩市创办的AI初创公司Axiom Math，追寻其对数学超级智能的梦想。

洪乐潼在三藩市创办AI初创公司Axiom Math。X@CarinaLHong

洪乐潼拥有耀眼履历。她在广州出生长大，就读著名的华南师大附中，多次拿下奥数竞赛奖牌，后考入美国麻省理工学院，毕业后荣获摩根奖（美国顶尖本科数学研究员奖）并取得罗德奖学金。她之后还考进史丹福大学攻读法学与数学双博士学位。

「小野健是许多数学学生偶像」

为了创办Axiom Math，洪乐潼中途辍学，筹集了6400万美元，挖走Meta公司的几位AI研究人员，并聘请启蒙导师小野健。她曾说：「小野健是许多数学学生的偶像。」

洪乐潼的公司是以数学术语「公理」（Axiom） 命名，她的目标是建立一个「AI数学家」，能够推理已知问题、发现新问题，并透过正式证据证明其工作成果。

小野健决定投身AI领域，AI的吸引力并非唯一原因。鉴于美国高等教育界正遭到来自特朗普政府的压力，他担心联邦研究经费会受到威胁。今年早前，维珍尼亚大学校长在华府压力下辞职。

身为该校的STEM（科学、技术、工程、数学）顾问，小野健必须花更多时间处理政治事务。这意味他用于数学研究的时间减少了。