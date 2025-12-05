Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美数学大师转攻AI 为24岁华女打工

即时国际
更新时间：09:30 2025-12-05 HKT
发布时间：09:30 2025-12-05 HKT

《华尔街日报》报道，被誉为世上最杰出数学家之一的美国维珍尼亚大学教授小野健，即将离开学术界，加盟由他的学生洪乐潼创办的人工智能（AI）初创公司Axiom Math，为年仅24岁的华裔AI才女打工。

据悉，57岁的小野健（在美国出生的日裔）即将会卸下他在维珍尼亚大学的数学教授终身职位，而且无意回归学术界。他将会加盟洪乐潼（Carina Hong）在三藩市创办的AI初创公司Axiom Math，追寻其对数学超级智能的梦想。

洪乐潼在三藩市创办AI初创公司Axiom Math。X@CarinaLHong
洪乐潼在三藩市创办AI初创公司Axiom Math。X@CarinaLHong

洪乐潼拥有耀眼履历。她在广州出生长大，就读著名的华南师大附中，多次拿下奥数竞赛奖牌，后考入美国麻省理工学院，毕业后荣获摩根奖（美国顶尖本科数学研究员奖）并取得罗德奖学金。她之后还考进史丹福大学攻读法学与数学双博士学位。

「小野健是许多数学学生偶像」

为了创办Axiom Math，洪乐潼中途辍学，筹集了6400万美元，挖走Meta公司的几位AI研究人员，并聘请启蒙导师小野健。她曾说：「小野健是许多数学学生的偶像。」

洪乐潼的公司是以数学术语「公理」（Axiom） 命名，她的目标是建立一个「AI数学家」，能够推理已知问题、发现新问题，并透过正式证据证明其工作成果。

小野健决定投身AI领域，AI的吸引力并非唯一原因。鉴于美国高等教育界正遭到来自特朗普政府的压力，他担心联邦研究经费会受到威胁。今年早前，维珍尼亚大学校长在华府压力下辞职。

身为该校的STEM（科学、技术、工程、数学）顾问，小野健必须花更多时间处理政治事务。这意味他用于数学研究的时间减少了。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
16小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
4小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
11小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
3小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
15小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
16小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
13小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
6小时前
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
2025-12-04 09:05 HKT