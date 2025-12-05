普京访印莫迪机场亲迎 冀大增虾大米水果贸易

在美国与印度关系因高关税陷入低谷之际，俄罗斯总统普京昨日抵达印度首都新德里，展开为期两天的国事访问，东道主总理莫迪罕见亲赴机场迎接。印度与俄罗斯政府同日称，两国希望大幅促进贸易，扩大交易商品种类，目标是在2030年底，将双边贸易额提升至1000亿美元（约7800亿港元）。俄方称，准备增加从印度进口虾、大米、热带水果等。

今次是普京4年来首次访问印度，据悉他此行旨在增加对印度销售俄国石油、导弹系统、战机等，并拓展两国在能源和国防装备以外的经贸联系。此前，美国一直向印度这个南亚大国施压，要求其摆脱对莫斯科的依赖。普京今日会与莫迪举行峰会。

美征关税大幅影响贸易额

据称印俄的目标是到2030年将双边贸易额提升至1000亿美元。两国贸易额从2021年的约130亿美元，到2024至25年度，已增加了4倍有多，至接近690亿美元，主要是印度从俄国进口能源。但今年4月至8月间印俄双边贸易降至282.5亿美元，这反映受特朗普政府对印度商品开征50%惩罚性关税，及对俄实施制裁的影响，致印度减少了从俄国进口原油。华府指责印度购买俄油，资助莫斯科对乌克兰的战争。

与此同时，印度正寻求新的出口目的地，以增加商品的出口。克里姆林宫副幕僚长奥列什金在新德里举行的商业会议上表示，俄罗斯希望进口更多印度商品以平衡目前严重偏向能源的双边贸易。奥列什金说：「俄罗斯代表团和企业代表此行目的非常明确，我们是为了印度的商品和服务而来。我们希望大幅增加采购量。」

印度盼购数据设备重机械

印度贸易部长戈亚尔说，新德里希望对俄扩大交易商品种类，增加汽车、电子产品、数据处理设备、重型机械、工业零件、纺织品和食品的销售。俄农业部长卢特表示，俄国准备增加从印度进口虾、大米和热带水果。她提到，俄企也对印度的食品加工设备感兴趣。印度是全球最大的虾出口国，卢特指出，目前印度在俄罗斯虾进口中所占的份额为20%，未来有可能进一步提高。印度曾是美国最大的虾供应国，但特朗普的关税政策严重打击了印度虾出口，逼使企业寻找替代市场。

今年是俄印建立战略伙伴关系25周年。俄印预计将利用这一节点进一步巩固合作关系。对俄罗斯而言，为应对美国制裁压力，俄方将竭力留住印度这个重要能源贸易伙伴。

有分析认为，普京在此次访问期间，俄印双方将在军备采购、核能利用、北极航道、军事技术、卫星导航等领域签署合作协议。新德里预期将要求莫斯科加速交付2018年签署、价值约54亿美元S-400防空飞弹系统采购案。

