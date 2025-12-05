欧洲歌唱大赛 | 不满以色列获准参赛 欧洲多国决定退出

欧洲广播联盟周四（4日）开会后决定，不会就是否允许以色列参加2026年欧洲歌唱大赛进行投票。这意味为以色列参赛开了绿灯，西班牙、爱尔兰、斯洛文尼亚、荷兰等国电视台随后宣布，将退出明年5月在奥地首都维也纳举行的欧洲歌唱大赛。

欧洲歌唱大赛由欧洲广播联盟举办，从1956年举办至今，是欧洲最大规模歌唱比赛，参赛选手不局限于欧洲地区。周四在瑞士日内瓦开幕的第95届欧洲广播联盟大会上，关于就明年赛事参加资格投票的提议未获通过。欧洲广播联盟在一份声明中说，「大多数」成员投票支持修改欧洲歌唱大赛规则，允许所有希望参加明年赛事且同意遵守新规则的成员参赛。

欧洲歌唱大赛加沙争议声中结束 瑞士夺冠以色列得第5



欧洲多国不满以色列获准参加欧洲歌唱大赛。美联社

以色列支持者观赏今年的欧洲歌唱大赛。法新社

在瑞士日内瓦开幕的第95届欧洲广播联盟大会上，关于就明年赛事参加资格投票的提议未获通过。法新社

指赛事遭以国政治利益挟持

但多个成员在欧洲广播联盟大会上担忧，关于比赛的中立性、独立性以及非政治性等争议仍未得到解决，令欧洲歌唱大赛成为「以色列政府政治利益的人质」。

西班牙广播电视公司（RTVE）发声明说，让以国参赛，「加剧了西班牙广播电视公司对赛事组织方的不信任，也证明相关决策受到政治压力影响」。该台决定退出明年的欧洲歌唱大赛，且不会转播2场半决赛及总决赛。

不满加沙伤亡惨重

西班牙广播电视公司董事会主席洛佩斯表示，这「再次证明欧洲歌唱大赛不再是一场单纯的歌曲比赛，而是被地缘政治利益主导的活动，体系已经失衡」。

爱尔兰广播电视台（RTE）亦发表声明说，该台不会参加、也不会转播2026年欧洲歌唱大赛。该台认为，「加沙地带人员伤亡惨重，人道主义危机持续威胁著众多平民的生命」，在这种情况下参赛是「违背道德」的。

斯洛文尼亚广播电视台（RTVSLO）表示，鉴于以色列获准参赛，该台不会参加明年的欧洲歌唱大赛，否则，将与该台秉持的和平、平等和尊重等价值观相悖，与其作为公共广播公司的职责不符。

以总统感谢盟友支持

荷兰公共广播电视媒体AVROTROS公司也宣布将不参加2026年欧洲歌唱大赛。冰岛、比利时方面将在第95届欧洲广播联盟大会于周五（5日）结束后决定是否参赛。

以色列总统赫尔佐格对欧洲广播联盟的决定表示欢迎，对以色列的「朋友们」表示感谢。以色列公共广播公司声称，企图阻止以色列参赛是一种「文化抵制」。