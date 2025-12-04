神经毒剂｜英女2018年接触诺维乔克亡 调查指普京应负「道德责任」

英国一项调查周四得出结论，认为2018年一名英国女子因俄军化学兵器「诺维乔克」（novichok）中毒死亡的案件，俄罗斯总统普京应负上「道德责任」。据美联社报道，调查结果出炉后，英国周四宣布对俄罗斯情报机构格鲁乌（GRU）实施制裁，并召见莫斯科驻英国大使。

本案发生在2018年7月，一对英国情侣接触诺维乔克神经毒剂后中毒，其中44岁女子史特格斯（Dawn Sturgess）留院8天后不治，45岁男子罗利（Charlie Rowley）则侥幸生还，经治疗后出院。

此案发前4个月，英国发生了前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利娅在英国中毒的案件，同样使用了「诺维乔克」。上述情侣因不慎接触到装有诺维乔克的废弃香水瓶后昏倒，据悉史特格斯曾将「香水」喷在手腕上，还互相搓揉。

领导史特格斯死因调查的英国前最高法院大法官休斯（Anthony Hughes）表示，对前特工父女的攻击「必定是由普京最高层授权」，两名在前特工门上涂抹神经毒剂的俄罗斯人随手丢弃了装有毒药的瓶子，完全不顾及对无辜民众构成怎样的危险。根据调查，那个「香水瓶」装有的毒药足以杀死数千人。

休斯指出，这些「令人震惊的鲁莽」行为，意味着刺客和格鲁乌的上级，以及授权这次攻击的普京本人，都对史特格斯的死负有道义责任。

俄罗斯一直否认参与其中，并将这些指控斥为反俄罗斯宣传。俄罗斯驻伦敦大使馆尚未对此事作出回应。