俄乌战争｜联大通过无约束力决议　促俄归还乌克兰儿童

即时国际
更新时间：17:49 2025-12-04 HKT
发布时间：17:49 2025-12-04 HKT

联合国大会通过一项决议，呼吁俄罗斯立即无条件送回被「强制移送」至俄罗斯的乌克兰儿童。目前基辅正与莫斯科寻求谈判停火，此问题显得尤为棘手。决议并无约束力，俄罗斯常驻联合国副大使称支持议案等于「支持谎言」。

法新社报道，联合国大会（UN General Assembly）以91票赞成、12票反对、57票弃权，通过这项不具约束力的决议。俄罗斯是投反对票的国家之一。决议要求俄罗斯联邦「确保所有被强制移送或驱逐的乌克兰儿童，立即、安全且无条件返回」。

决议还呼吁莫斯科「立即停止任何形式的强制移送、驱逐、使儿童与家人和法定监护人分离、变更个人身分（包括透过授予公民身分、领养或安置寄养家庭），以及对乌克兰儿童进行洗脑的做法」。

乌克兰指控俄罗斯自2022年2月冲突爆发以来，至少绑架了2万名乌克兰儿童，目前有超过1850名儿童被寻获并送回家园。联大投票前，乌克兰副外长贝特萨（Mariana Betsa）在讲台上表示：「如果我们的孩子不能立即、无条件回家，乌克兰就不可能实现公正和平。」

俄罗斯承认因安全考量从战区带走儿童，但俄罗斯常驻联合国副大使扎博洛茨卡娅（Maria Zabolotskaya）抨击该决议「充斥虚假指控」。她说：「每一张投给这项决议的赞成票，都是在支持谎言、战争和对抗。每一个反对的声音，都是在支持和平。」

