赫格塞思称「二次打击」时不在场 赞扬上将决定「正确」

即时国际
更新时间：19:05 2025-12-04 HKT
发布时间：19:05 2025-12-04 HKT

面对在加勒比海执行「持续打击」的争议，美国国防部长赫格塞思（Peter Hegseth）原本说自己自己「现场」观看了袭击，但在3日的内阁会议上又回应说，进行第二次打击的时候他自己并不在场，后来才得知特种作战司令布莱德利上将（Frank Bradley）已作出决定。

与此前言论相反

综合外媒报道，赫格塞思曾在袭击的第二天宣称自己「现场」观看了袭击，但在昨天（3日）电视直播的内阁会议上表示执行第二次打击时自己不在现场。他表示，自己因需要出席下一个会议而「没有在现场停留一两个小时」，并评论道「几个小时后，我得知那位指挥官（布莱德利）做出了他完全有权作出的决定。」会议上赫格塞思补充道，该行动不仅符合布莱德利的职权，更是「正确的决定」。

此前有美媒曝光美军行动，称在9月2日针对疑似运毒船的军事行动中，第一次空袭过后军方发现两名幸存者，赫格塞思曾向布莱德利下令「格杀勿论」，策划「第二次袭击」炸死所有人。事件令美国国内包括国会两党议员哗然，他们承诺将开启调查。

