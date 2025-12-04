赫格塞思称「二次打击」时不在场 赞扬上将决定「正确」

面对在加勒比海执行「持续打击」的争议，美国国防部长赫格塞思（Peter Hegseth）原本说自己自己「现场」观看了袭击，但在3日的内阁会议上又回应说，进行第二次打击的时候他自己并不在场，后来才得知特种作战司令布莱德利上将（Frank Bradley）已作出决定。

相关新闻：白宫证实防长授权追杀委国「运毒船」船员 与特朗普说法前后矛盾

与此前言论相反

综合外媒报道，赫格塞思曾在袭击的第二天宣称自己「现场」观看了袭击，但在昨天（3日）电视直播的内阁会议上表示执行第二次打击时自己不在现场。他表示，自己因需要出席下一个会议而「没有在现场停留一两个小时」，并评论道「几个小时后，我得知那位指挥官（布莱德利）做出了他完全有权作出的决定。」会议上赫格塞思补充道，该行动不仅符合布莱德利的职权，更是「正确的决定」。

相关新闻：美打击毒船内幕曝光 传防长下格杀令 美军二度攻击炸死幸存者

此前有美媒曝光美军行动，称在9月2日针对疑似运毒船的军事行动中，第一次空袭过后军方发现两名幸存者，赫格塞思曾向布莱德利下令「格杀勿论」，策划「第二次袭击」炸死所有人。事件令美国国内包括国会两党议员哗然，他们承诺将开启调查。