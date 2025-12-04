印度女子「嫉妒6岁姪女太漂亮」把她溺死 受查认3年杀4童包括亲儿

印度揭发惊人连环杀童案，北部哈里亚纳邦帕尼帕特市一名女子普南（Poonam）因嫉妒6岁姪女薇迪（Vidhi）长得比她漂亮，涉嫌在亲戚婚礼上将女童溺死。警方逮捕普南后，她还坦承过去3年间已连续杀害4名儿童，包括自己的儿子。

根据《每日邮报》，薇迪1日与父母、10个月大的弟弟及祖母欧姆瓦蒂（Omwati）一同参加亲戚婚礼，期间薇迪突然失踪。家人焦急组成搜索队寻找，约一小时后，祖母在储藏室发现薇迪头部浸在水中、双脚仍维持站立姿势，紧急送医证实死亡。

当地媒体引述普南被捕后向警方坦承，「不希望任何人在婚礼上看起来比她更美」。她更透露自己2023年已杀害嫂嫂的女儿，随后淹死亲生儿子以免被怀疑是凶手；今年8月又在附近锡瓦村杀害另一名女童，动机同样是因为女童「比她漂亮」。这些命案过去都被认定为意外，直到普南在审讯中招供才揭发真相。