马杜罗证实与特朗普通话 称气氛「亲切」引猜测

委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）昨日（3日）亲口证实，他与美国总统特朗普（Donald Trump）在10天前曾通话讨论加勒比海局势。但马杜罗形容通话气氛「亲切」（cordial），与当前局势大相径庭，引起外界猜测。

特朗普未评通话好坏

综合外媒报道，马杜罗接受委内瑞拉国营电视台采访，表示「我与美国总统特朗普谈过了。我可以说这场对话是尊重的，甚至可以说是亲切的。」他强调委内瑞拉一直寻求和平，所以政府欢迎促进尊重和理解的对话。特朗普也曾在周一（1日）证实曾跟马杜罗通话，他被问及是否谈论「马杜罗下台换取特赦」相关细节隐晦地回到「我不会说进展得好或坏。这就是一通电话。」

连月以来，美军在加勒比海地区已经策划多次空袭，造成至少83人死亡，更部署航空母舰威胁委国安全。特朗普政府上月24日更祭出5000万美元（约3.89亿港元）天价悬赏通缉马杜罗本人，扬言要取缔其领导的所谓「太阳贩毒集团」。马杜罗则指美国政府想推翻他，是想掠夺委内瑞拉庞大的石油储备，此时以「亲切」一词描述对话令外界更感耐人寻味。