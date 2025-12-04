Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普冠名「美国和平研究所」 继续展示争取诺奖决心

美国国务院昨日（3日）宣布，拥有超过40年历史的「美国和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）正式更名为「唐纳德．特朗普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace），官方称此举是为了显示美国总统特朗普是「我国历史上最伟大谈判者」的地位。

综合外媒报道，美国国务院在社交媒体上公布这项改动，并附上一张研究院的正门照片，巨大的一行「唐纳德．J．特朗普」（Donald J. Trump）已经加了在墙壁上。帖文中说到：「今早，国务院将前和平研究所更名，以反映我国历史上最伟大的谈判者（dealmaker）。欢迎来到唐纳德．特朗普和平研究所。好戏还在后头（The best is yet to come）。」

目前，刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）及卢旺达总统卡加米（Paul Kagame）即将签署和平协议，有分析认为特朗普此举是希望强调自己作为「和平缔造者」（peacemaker）的身份，同时也显示他对诺贝尔和平奖的追求。通过协调非洲地区和谐，特朗普致力于国际外交展示自己的权力和形象。

今年二月，特朗普政府曾一度打算解散USIP，并解雇工作人员和带走研究院总裁。USIP在1984年由时任美国总统列根（Ronald Reagan）创立，是由国会资助的独立非营利组织，旨在聚集专业人士和研究人员分析国际形势预防冲突。不过，自二月以来，这个组织的运作模式跟以往已经大有不同。

