普京今起访印度 聚焦国防能源合作

即时国际
更新时间：09:25 2025-12-04 HKT
发布时间：09:25 2025-12-04 HKT

在俄乌博弈焦灼之际，俄罗斯总统普京今起访问印度两天，与总理莫迪举行峰会，双方料聚焦深化经济、国防与能源合作。普京此行也将考验印度如何在美俄之间维持微妙平衡。

相关新闻：俄乌战争｜美俄会谈无突破 克宫：部分提议无法接受

加强「特殊战略伙伴关系」

普京预定今日抵达印度展开国事访问，周五与莫迪会谈。印度外交部说，普京此访旨在加强两国「特殊和优先战略伙伴关系」。普京上一次访印是2021年。印度官员透露，双方将公布以经济合作、贸易便利化、海事、医疗与媒体交流为核心的一系列文件。印度希望扩大对俄出口，特别是药品、农产品与纺织品，并寻求移除非关税障碍，同时争取俄方稳定供应化肥。

美国特朗普政府一直批评新德里采购俄石油，等同于资助俄国战争财源，特朗普8月更把对印商品关税提高至50%。美国近日对俄国两间石油巨擘祭出新一轮制裁，印度官员表示，印度将避免向遭制裁企业购油，但仍会保留与未受制裁的俄国企业合作的弹性。

能源合作将是峰会焦点之一，包括印度在俄远东地区的投资及与俄方扩大民用核能合作。其中位于印度泰米尔纳德邦、由俄方协助建造的核电厂，是双边合作核心。普京这次访印，新德里预期要求莫斯科加速交付2018年签署、价值约54亿美元的S-400防空飞弹系统采购案，之前的延宕被认为与俄乌战争导致供应链受阻有关。俄方则希望向印度推销其隐形战机苏-57。

