泰国撤半世纪午后「禁酒令」刺激旅游 先试行6个月

即时国际
更新时间：08:31 2025-12-04 HKT
发布时间：08:28 2025-12-04 HKT

泰国政府周三（3日）起解除实施长达53年的午后禁酒令（禁止销售酒类），允许民众在下午时段购买葡萄酒、啤酒及烈酒，先试行六个月。在圣诞节和新年临近之际，政府期望借此刺激年末假期旅游。但鉴于泰国严峻的酒后驾驶问题，新令也引发部分人的担忧。

试行180天评估效果

人口以佛教徒居多的泰国一直保持严格的酒类销售法规，限制销售时段并在宗教节日禁止贩售。过去，酒类商店、酒吧及其他贩售单位在下午2时至5时之间不得售酒，但根据周二在《皇家公报》上发布的《酒精饮料管制法》修正案，酒类商店、餐厅和其他经认证的场所，允许在上午11时至午夜12时销售酒精饮品，午夜12时后，夜生活场所的顾客可以继续饮酒至凌晨1时。新令将试行180天，之后委员会评估其效果。

泰国今年前9个月累计接待外国游客2411万人次，较去年同期下降7.5%。 新华社
午后禁酒令源于1972年，当时国家仍处于军政府统治。据称该法例原本是为了防止政府公务员在办公时间饮酒。副总理颂萨上个月告诉记者：「以前是担心公务员会偷偷溜出去饮酒，但现在情况不同了。」

佛教教义不鼓励饮酒，但泰国的饮酒现象仍普遍存在。禁酒令常常让外国游客困惑。23岁的英国游客马修表示，他既没听过长期禁酒令，也不知道已经解除，他说「禁酒令听起来这对经济简直是灾难。这么多游客来这里，他们为甚么要这么做？」泰国马拉松女选手Apple告诉法新社，放宽限制「对游客来说是好事」，说：「游客喜欢喝酒。但对泰国人来说，可能就不是这样了，因为我们通常不会在这个时候喝酒。」

周三下午，曼谷市中心的几个商家告诉记者，他们在撤令第一天尚未感受到改变，「顾客不多，因为大家还不了解新法规」。圣诞节和新年临近，政府希望能借此促进年末假期旅游，并带动酒吧和便利店等场所的生意。总理阿努廷自9月上任以来，一直承诺会重振旅游业，带领经济走出政治动荡的阴霾。今年以来，到泰国的中国游客锐减近35%。从中国演员王星在泰国拍戏遭绑架，到缅甸地震及泰柬边境紧张等安全因素，让中国游客对泰国却步。越南取代泰国成为中国游客新宠。泰国是亚洲酒精消费量最高的国家之一，本地酿造的象牌啤酒、胜狮啤酒及豹王啤酒广受欢迎。但世卫组织的数据显示，2021年泰国在近200个国家中，人均道路交通事故死亡率排名第16。 2019年至2023年，泰国共有近3.3万人死于酒驾事故。

