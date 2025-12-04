Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦豪华私人小岛曝光  房间陈设诡异摆牙医椅 电话快拨键印多个男性名字

更新时间：03:48 2025-12-04 HKT
发布时间：03:48 2025-12-04 HKT

涉性侵及为权贵担当淫媒的美国金融家爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）早已身亡，但围绕其罪行的调查仍持续发酵。美国众议院监察委员会的民主党议员周三罕有公开14份从未曝光的影像与照片，内容来自爱泼斯坦位于美属维京群岛的小圣詹姆斯岛（Little St. James）住所内部，画面虽无人物，但细节令人不寒而栗。

爱泼斯坦在美属维京群岛拥有两座私人岛屿，小圣詹姆斯（俗称「萝莉岛」）及大圣詹姆斯岛（Great St. James）。今次曝光的所有影像均拍摄于小圣詹姆斯岛，内容包括多间睡房、浴室及大型宅邸内部。其中一张照片引起极大关注——一张类似牙科治疗椅的座椅陈列在阴暗房间中央，墙上挂着多幅男性面孔或面具，气氛诡异。

另一张照片则拍到一块黑板，上面写着「power（权力）」、「deception（欺诈）」、「political（政治）」等字眼，配合岛上相关空间用途，令人联想不断。还有一张特写显示一部电话，其快速拨号按键旁印有多个姓名，但大部分已被涂黑，一些仍可辨识的名字包括 Darren、Mike、Patrick、Rich 和 Larry，身份暂未得悉。

众议院监察委员会民主党首席议员罗伯特（Robert Garcia）在声明中表示：「这些新影像让公众得以看到爱泼斯坦世界的一角，我们公开这些资料，是为调查提供透明度，并协助拼凑爱泼斯坦骇人罪行的完整图像。」

爱泼斯坦多年前因涉嫌运作庞大未成年少女性交易网络而被捕，其后在监狱死亡，官方裁定为自杀，但外界多年来质疑重重，政治界亦有人物被指与其有所接触，案件在美国社会持续敏感。是次新影像公开，预料将再次引发外界对爱泼斯坦人脉、权势链条及案件调查方向的关注。

爱泼斯坦拥有的小圣詹姆斯岛被美媒封为「萝莉岛」。日语「萝莉」是可爱少女的别称，又指身体已有初步发育但未完全发育的女孩。据报曾有未成年少女参加过小圣詹姆士岛上的淫乱派对。

