中日恶化｜挺高市早苗「台湾有事」论  麻生太郎：被中国说几句还好

日本首相高市早苗早前在国会答辩时提及「台湾有事」论，引来中国强烈反弹，制裁措施接连出台，日本经济蒙上阴影。自民党副总裁麻生太郎周三（3日）在东京出席麻生派议员联谊会时首次公开回应，力挺高市，并淡化事件影响，称中国的批评「被说几句的程度还好」，目前未见演变成大问题。

麻生表示，高市仅是在国会上「把一贯立场具体说明」，对此毫无不妥，并形容她能以此态度回应议题，「令人非常高兴」。他更称高市作为日本首位女性首相，是「自民党变革的象征」，并盛赞她目前拥有「超高支持度」。

对于中国的批评，麻生语带轻描淡写，指北京虽然作出不少言辞攻击，但「被说成这样反而正好」，强调事情「目前为止没有发展成什么大问题」。

事实上，麻生一直在「台湾有事」议题上表态强硬。早于2024年1月，他已公开指出，一旦台海爆发冲突，日本政府或会判定情势构成可行使集体自卫权的「存亡危机事态」。他当时提到，约有2万多名在台日本人，一旦台海变局，日本有责任救出侨民，但在「台湾不作战的情况下，要平安撤离日本人相当困难」。

他更曾指，「现在的情况与以往不同」，若发生战事，日本将在台海投入潜艇和军舰行动，并强调「台湾有事无疑属存亡危机事态」，态度鲜明。

