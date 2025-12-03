南韩昌源市汽车旅馆爆凶杀案 3青少年男女遇袭2死疑凶跳楼亡

南韩庆尚南道昌源市，3日有汽车旅馆发生凶杀案，有20多岁男子持刀杀死一对中学情侣后跳楼身亡。



据南韩媒体指，事件发生在昌源市马山会原区一间汽车旅馆，当地警方在当地时间下午5时13分接到旅馆报案，指有人受伤。

警方及消防抵达时，发现1名20多岁男性在旅馆门前倒地，送院证实死亡。

之后警方在旅馆一房间浴室内，再找到3名十多岁的男女伤者，其中一对男女情侣证实被刺死亡，余下一人重伤。

报道指，旅馆门前的死者，持刀袭击上述3名青少年后，跳楼身亡。

警方目前正调查行凶动机。

