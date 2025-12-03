Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩昌源市汽车旅馆爆凶杀案 3青少年男女遇袭2死疑凶跳楼亡

即时国际
更新时间：20:03 2025-12-03 HKT
发布时间：20:03 2025-12-03 HKT

南韩庆尚南道昌源市，3日有汽车旅馆发生凶杀案，有20多岁男子持刀杀死一对中学情侣后跳楼身亡。

据南韩媒体指，事件发生在昌源市马山会原区一间汽车旅馆，当地警方在当地时间下午5时13分接到旅馆报案，指有人受伤。

警方及消防抵达时，发现1名20多岁男性在旅馆门前倒地，送院证实死亡。

之后警方在旅馆一房间浴室内，再找到3名十多岁的男女伤者，其中一对男女情侣证实被刺死亡，余下一人重伤。

报道指，旅馆门前的死者，持刀袭击上述3名青少年后，跳楼身亡。

警方目前正调查行凶动机。

 

防止自杀求助热线：

 

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

 

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

 

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

 

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
8小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
4小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
5小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
4小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
3小时前