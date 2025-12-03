中日恶化︱高市早苗称对台政策不变 维持「理解与尊重」中国立场

日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论，引发中日关系变得紧张。中方更祭出不同措施以示反对。外界更关注两国关系的末来发展。高市今天在参议院本会议上表示，有关1972年「日中联合声明」记载，中国声称台湾是「中国领土不可分的一部份」，日本政府依旧保持「理解与尊重」的立场，「完全没有任何改变」。

台湾中央社引述日媒每日新闻报道，公明党议员竹内真二提到，高市先前在国会答询时称「台湾有事可能构成存亡危机事态」的影响，指出「我国（日本）必须以冷静且一贯的立场应对，以防局势进一步升高」。

竹内真二并以此追问，政府对台湾的立场是否仍与「日中联合声明」一致，没有改变。

高市对此回答，「我国对台湾议题的基本立场与『日中联合声明』一致，这个立场没有任何改变」。