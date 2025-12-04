中日恶化｜外交部：绝不接受高市用「立场没有变化」来敷衍搪塞

日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论，引发中日关系变得紧张。中方更祭出不同措施以示反对。外界更关注两国关系的末来发展。高市今天在参议院本会议上表示，有关1972年「日中联合声明」记载，中国声称台湾是「中国领土不可分的一部份」，日本政府依旧保持「理解与尊重」的立场，「完全没有任何改变」。在北京，外交部发言人林剑今天（12月4日）回应称高市首相只是用「立场没有变化」来敷衍搪塞，中方对此绝不接受。

日本首相高市早苗强调对台政策不变。美联社资料图

外交部发言人林剑今天（12月4日）在例行记者会上回应称，「中方的态度是明确的，我们敦促日方切实反思纠错，撤回高市首相错误言论。」林剑表示，面对历史档案记得清清楚楚、白纸黑字写得明明白白的原则问题，面对中方连日来的多次质问和日本国内国际社会的批评，高市首相仍然只是用立场没有变化来敷衍搪塞，中方对此绝不接受。

林剑指出「既然高市首相称日方在台湾问题上的基本立场如1972年《中日联合声明》所述，那么她能准确完整重申1972年《中日联合声明》所述的内容吗？为什么日方就是刻意不肯讲清楚既有的承诺和法律义务，这背后到底是什么逻辑和居心，日方也需要给中方和国际社会一个交代。」林剑说。

此前，台湾中央社引述日媒每日新闻报道，公明党议员竹内真二提到，高市先前在国会答询时称「台湾有事可能构成存亡危机事态」的影响，指出「我国（日本）必须以冷静且一贯的立场应对，以防局势进一步升高」。

竹内真二并以此追问，政府对台湾的立场是否仍与「日中联合声明」一致，没有改变。

高市对此回答，「我国对台湾议题的基本立场与『日中联合声明』一致，这个立场没有任何改变」。