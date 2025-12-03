Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜李在明：南韩应在两国间斡旋调解

更新时间：15:45 2025-12-03 HKT
发布时间：15:45 2025-12-03 HKT

南韩总统李在明当地时间12月3日就中日两国矛盾表示，南韩偏袒任何一方都可能加剧冲突，应尽可能发挥居中斡旋调解的作用。

据韩联社报道，李在明在12·3紧急戒严一周年之际发表特别讲话。在谈及对华对日关系时，李在明表示，「南韩有句俗语，『遇到争斗就劝解，谈判就促成』，我想借此说明南韩在中日矛盾中的立场。」

日本首相高市早苗的涉台言论，超越中方红线。
他进一步解释称：「无论是个人之间的关系，还是国与国的关系，都应最大程度地实现共存、尊重与合作。」他认为，中日韩三方应努力发现各方的共同点，发掘合作潜力，并在可能的范围内推动合作，这才是最为妥当的。

李在明补充道：「与其偏向中日任一方，都不如寻找各方能够和谐共处的方式；若存在可能的合作领域，应尽量减少冲突，并在条件允许的情况下积极发挥斡旋调解作用，这才是最理想的处理方法。」

谈到韩中关系时，李在明强调，韩中在地理、经济、历史、社会文化等方面有著难以切割的紧密联系，当前维护好双边关系至关重要。他希望能够尽早访华，与国家主席习近平举行会谈，就相关议题展开广泛交流。

