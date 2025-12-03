中日恶化｜李在明：南韩应在两国间斡旋调解
更新时间：15:45 2025-12-03 HKT
发布时间：15:45 2025-12-03 HKT
发布时间：15:45 2025-12-03 HKT
南韩总统李在明当地时间12月3日就中日两国矛盾表示，南韩偏袒任何一方都可能加剧冲突，应尽可能发挥居中斡旋调解的作用。
据韩联社报道，李在明在12·3紧急戒严一周年之际发表特别讲话。在谈及对华对日关系时，李在明表示，「南韩有句俗语，『遇到争斗就劝解，谈判就促成』，我想借此说明南韩在中日矛盾中的立场。」
相关新闻：中日恶化︱两国关系转机有望？ 日媒：跨党派议员联盟与中国大使会面
他进一步解释称：「无论是个人之间的关系，还是国与国的关系，都应最大程度地实现共存、尊重与合作。」他认为，中日韩三方应努力发现各方的共同点，发掘合作潜力，并在可能的范围内推动合作，这才是最为妥当的。
李在明补充道：「与其偏向中日任一方，都不如寻找各方能够和谐共处的方式；若存在可能的合作领域，应尽量减少冲突，并在条件允许的情况下积极发挥斡旋调解作用，这才是最理想的处理方法。」
谈到韩中关系时，李在明强调，韩中在地理、经济、历史、社会文化等方面有著难以切割的紧密联系，当前维护好双边关系至关重要。他希望能够尽早访华，与国家主席习近平举行会谈，就相关议题展开广泛交流。
最Hit
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
2025-12-02 16:39 HKT
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
2025-12-01 18:00 HKT