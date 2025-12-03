英国13岁少女遭跨性别人士性侵 涉案人辩「自己对女性不感兴趣」

一名13岁女学生早年遭到一名出生时为男性的跨性别人士性侵，事后疑犯甚至向法官提出「自己对女性没有兴趣」，但最终被判关押在男子监狱三年半。

否认罪行反指受害人说谎

据英国纽卡素的一名法官获悉，47岁的沃尔夫（原名赖恩・希利）在性侵过程中试图猥亵13岁受害者的胸部并触摸其下体。沃尔夫否认犯案，坚称警方和陪审团被「催眠」判他有罪。据《纽卡斯尔纪事报》报道，他还指责受害者「满嘴谎言」，向法官强调「自己对女性没有兴趣。」

据报道，受害者现已成年，她在英国新特兰遭受袭击时，担心自己会被沃尔夫强奸。 受害人又提到，由于「羞耻感和自我怀疑」，她没有举报这宗性侵事件。在11月28日的量刑听证会上，她向法官陈述时也拒绝使用女性代名词称呼沃尔夫。

受害者跨越「羞耻感」赢得迟来的正义

受害者声明中提及，「我知道你是赖恩，一个性侵我的男人。没有什么比活在一个让人感到不安全的身体里更令人感到孤独的了。我一直背负著羞耻、自我怀疑及与自我脱离的痛苦」、「赖恩，你毁了我，从童年到青少年再到成年。今天，你终于要接受法律的制裁」。

沃尔夫因与儿童发生性行为而被判处三年半监禁。沃尔夫曾有13项犯罪纪录，但均与性犯罪无关。此外，他还患有人格障碍和精神健康问题。他还被下达了无限期限制令、性侵害预防令，并终身登记在性犯罪者名册上。