马航MH370｜ 水下探测公司事隔7年再试寻残骸 曾历两次搜索失败

马来西亚交通部周三宣布，水下探测公司「海洋无限」将于本月30日重启搜寻马航MH370航班客机残骸工作。

2014年3月8日，原定从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航MH370航班客机失联，机型为波音777，机上载有239人。经过近一年调查，马来西亚民航局于2015年1月29日宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

MH370大部分残骸可能已沉入大海。美联社

海洋无限公司曾于2018年两次搜寻MH370，最终都以失败告终。直至去年3月5日，海洋无限公司CEO普朗克特受访时承认，该公司仍然怀有找到MH370残骸目标，公司5年来持续与技术专家合作，如今有信心重新开始对MH370的搜寻工作。

「无发现无收费」原则展搜索

2024年12月13日，马来西亚内阁在会议上同意海洋无限公司在南太平洋一处1.5万平方公里面积的水域，继续以「无发现无收费」的原则展开搜索。同月20日，马来西亚交通部原则上同意恢复对MH370的搜索工作。

公开资料显示，相较于2018年搜寻，是次搜寻任务将在范围精确性、舰队规模，以及技术方面均有显著提升，探索MH370的区域已大幅缩减至原先范围的13.4%，包括此前从未涉足的潜在地带。