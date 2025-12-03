王毅访俄︱晤拉夫罗夫提两国协调配合 遏制日本极右势力破坏区域和平

中共中央政治局委员、外交部长王毅周二在莫斯科中俄第二十轮战略安全磋商，他同日会见俄罗斯外交部长拉夫罗夫，两人就共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并强调中俄应该携手维护二战胜利成果。

王毅表示，今年以来，国际环境愈发不稳定、不确定、难以预料。在习近平主席和普京总统策略引领下，中俄关系无惧风高浪急，勇于迎难而上，实现高水准、广维度、高质量发展。

王毅：坚定维护二战胜利成果

王毅强调，两国元首结合年内相互出席纪念二战胜利80周年活动，两度深入沟通，共同著眼百年变局，为中俄关系把方向、谋未来，也给世界提供稳定性、确定性。特别是双方一致同意，坚定维护二战胜利成果，坚决反对任何企图为殖民侵略翻案的倒行逆施，发出了主持正义、维护公道的时代强音。中俄身为联合国安理会常任理事国和新时代全面战略协作伙伴，要继续协调配合，坚决遏制日本极右势力破坏区域和平稳定、企图再军事化的挑衅行径。

拉夫罗夫（左）与王毅（右）会晤。外交部网站

当地时间2025年12月2日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社

拉夫罗夫表示，今年两国元首实现互访，为进一步夯实俄中全面战略协作关系注入新动力。俄方恪守一个中国原则，坚定支持中方在台湾问题上的立场。愿以明年《俄中睦邻友好合作条约》缔结25周年为契机，密切高层交往，深化务实合作，增进人员往来，实现互利共赢。



俄方支持中国主办亚太经合组织领导人非正式会议，赞赏并支持习近平主席提出的全球治理倡议，愿同中方共同维护联合国宪章宗旨和原则，加强联合国及其安理会、亚太经合组织、上海合作组织和金砖国家等多边框架下的合作，捍卫两国各自国家利益，维护国际安全稳定。