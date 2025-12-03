Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普签署法案 深化美台关系

更新时间：10:00 2025-12-03 HKT
发布时间：09:36 2025-12-03 HKT

白宫周二（2日）宣布，美国总统特朗普（Donald Trump）已正式签署「台湾保证实施法案」，要求美国国务院定期强制审查美国对台交往准则，并提出移除限制的计划，被视为深化美台关系的最新立法进展。

彭博社报道，「台湾保证实施法案」今年5月在众议院过关，11月18日于参议院无异议通过后送交特朗普签署生效。这项法律要求美国国务院定期审查相关指引，以说明这些指引如何深化美台关系。相关评估至少每5年进行一次，并须识别和详细阐述解除美台自我设限交往限制的潜在机会。

白宫周二（12月2日）宣布，美国总统特朗普已正式签署「台湾保证实施法案」。 美联社
提出法案的密苏里州共和党众议员瓦格纳（Ann Wagner）说，法案「传递的信息是，我们坚定抵制中国共产党企图主导区域的危险行动」。

对此，台湾的外交部长林佳龙今（3日）表示，「台美关系正常化进一步发展，我们表示肯定与感谢」。

此前，国家主席习近平上周一（11月24日）晚与特朗普通电话时强调，台湾回归中国是战后国际秩序重要组成部分。新华社引述特朗普表示，美国理解台湾问题对于中国的重要性。

美国领导人在对台问题上历来奉行战略模糊政策。按照这一政策，美国保留动用武力的权利，但不会明确表示在中国大陆对台湾发动攻击时是否会出手干预。

