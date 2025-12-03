英司法改革 一半案件取消陪审团

英国周二宣布陪审团制度改革，在英格兰及威尔斯的较轻罪案（刑期估计少于3年）中，取消陪审团审判，以清理近8万积压的案件。这次改革将使陪审团审判数量减少一半，此举引起英国社会的争议。

适用刑期可能少于3年案件

副首相兼司法大臣林德伟昨日说，限制陪审团审判的新措施适用于刑期可能少于三年的案件，但不包括谋杀、强奸、抢劫、纵火等罪行。《泰晤士报》昨日稍早前报道，取消陪审团审判的，包括袭击、爆窃、毒品交易等案件。

英国司法系统已不堪重负，数万宗刑事案件积压在法院，监狱人满为患，不得不提前释放囚犯以缓解压力。林德伟当日在国会说：「我明确表示，陪审团审判仍将是处理最严重罪行的制度基石。」据报林德伟曾考虑采取更「激进」的做法，即废除大部分案件的陪审团审判，强奸、谋杀、误杀等最严重的除外，但遭到法律界强烈反对后，他缩小废除范围。

2028年积压案件将达10万

目前，英格兰和威尔斯的皇家法院（刑事法院）共积压了7.8万宗案件，这意味着一些今天被控犯有严重罪行的疑犯，可能要到2029年底或2030年初才能接受审讯。

官员预测，若不采取行动，到2028年，积压案件数量将达到10万件。据司法部称，一些受害者目前等待开庭审理的时间长达四年，超过10%的成年人强奸案因受害者撤诉而中止。

林德伟在事先发表的评论中表示：「我呼吁结束这种法院紧急状态，不要让最严犯罪案的受害者等待多年才能获得正义，不要将司法系统推向崩溃的边缘。」林德伟说，取消陪审团审判并非没有先例，诽谤案件在2013年之后取消了陪审团裁决。

目前每年约有3万宗案件提交陪审团审理，根据政府的计划，其中约一半可能会由裁判官或法官单独审理。林德伟还计划在未来三年内向司法系统拨款5.5亿英镑（56.6亿港元），为受害者及证人提供实质性帮助及情感支援。其他措施包括为律师提供培训资金，援助其成为合格的刑事大律师。

保守党党魁栢丹娜说，工党应该放弃缩减陪审团审判的计划。她说，削减陪审团审判权「对于处理积压案件来说并非必要。这是我们国家几个世纪以来一直拥有的古老权利」。她说：「我们不应该取消陪审团审判。工党需要振作起来。他们一手造成的烂摊子。他们不知道如何清理积压案件，所以他们要做一些非常愚蠢且对我们国家非常有害的事情。」

