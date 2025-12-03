特朗普：将对委内瑞拉、哥伦比亚采陆上打击 特赦洪都拉斯前总统出狱

美国总统特朗普再度释出强硬讯号，明言将「很快」对委内瑞拉及其他地区展开陆上打击行动，目标直指跨境毒品贩运集团，并强调凡向美国输送非法毒品的国家，都可能被美军锁定，包括哥伦比亚在内。同日，美国监狱管理系统确认，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前获释，引发拉美政坛高度关注。

近月多次打击「运毒船」 致大量死伤

特朗普2日在白宫会见传媒时表示，美军将「很快」在委内瑞拉及其他国家展开陆上反毒行动。他声称，美方已掌握毒枭路线、据点与行动网络，「陆上行动更加容易，我们知道他们从哪里走、住在哪里，很快就会开始行动。」

特朗普表示，很快对委内瑞拉、哥伦比亚展开陆上打击行动。法新社

美国监狱管理系统确认，因涉毒被判囚45年的洪都拉斯前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez），已因特朗普的特赦令提前获释，引发拉美政坛高度关注。路透社

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolás Maduro）一再否认与毒品交易有关，批评华府以反毒为名，行政治施压之实。法新社

他警告，任何向美国输送毒品的国家都属打击范围，「不只委内瑞拉，哥伦比亚也在名单上。」此言令区域局势再度紧绷。

美军近月已在加勒比海与东太平洋多次击毁疑似运毒船只，造成大量死伤，惟至今仍未公开证据证明相关船只确为毒枭所有。委内瑞拉总统马杜洛（Nicolás Maduro）一再否认与毒品交易有关，批评华府以反毒为名，行政治施压之实。

叶南德兹服刑4年提前出狱

与此同时，美国联邦监狱系统资料显示，因涉入大型毒品运输及枪械犯罪，被美国法院判囚45年的洪都拉斯前总统叶南德兹，已于2日获释。

其妻叶安娜（Ana García de Hernández）在社交平台宣布，丈夫因特朗普签署特赦令而重获自由，「历经近四年的煎熬与等待，家人终于迎来正义。」

叶南德兹于2014至2022年担任洪都拉斯总统，任内与美国关系密切。卸任后不久即被逮捕，去年6月被美国法院裁定重刑。他始终声称遭误判，其支持者亦认为案件具有政治色彩。

涉敏感时机 洪国大选正激烈拉锯

叶南德兹的出狱时机敏感，正值洪都拉斯进行总统选举计票。特朗普公开支持的国家党候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）正与自由派候选人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）陷入激战，两人得票率同在40%以下，形势胶着。

外界关注特朗普此举是否意在影响选情，为其盟友阵营加持。

美拉关系再趋紧张

随着特朗普加速推动对委内瑞拉的军事部署、强调「必要时将采取陆上行动」，再加上对拉美政坛有象征意义的高调特赦，美国与委国、哥伦比亚以至整个拉美地区的紧张关系，恐将持续升温。