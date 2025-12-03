Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本爱子公主迎24岁生日人气急升　民间促皇室改革允女性继位

即时国际
更新时间：08:02 2025-12-03 HKT
发布时间：08:02 2025-12-03 HKT

日本天皇德仁独生女爱子公主12月1日年满24岁。日媒报道，这位昔日因情绪困扰、外貌备受苛责的皇室千金，近年逐步走出阴霾，以成熟稳重又亲民的形象大获民心，引发日本社会再度讨论能否让女性继承皇位，甚至出现「爱子天皇」的呼声。

小学遭同学霸凌  曾患厌食症

据日媒报道，爱子成长过程其实并不顺遂。她在小学时因身分特殊遭同侪欺凌，升上初中后一度因精神压力过大而缺课约一个半月，外界曾指她患有抑郁或厌食症。她圆润的脸蛋亦曾遭部分保守媒体无情评论，令她承受巨大心理负担。

相关新闻：悠仁亲王19岁生日 日本皇室相隔40年首办成年礼

但近年爱子成功逆风翻身，大学毕业后进入日本红十字会任职，今年更首次以成年皇族身份外访老挝；亦陪同天皇夫妇赴长崎、冲绳参与二战80周年慰问行程。她的亲切笑容与平易近人态度获民众高度肯定，不少原爆幸存者皆形容「她的笑容令人疗愈」。

支持度逐年攀升　女性继位议题再升温

自2021年成年皇族亮相以来，爱子的聪明、友善、幽默与关怀民众的形象，使其民间支持度逐年上升，不少日本人认为由她继承皇位「顺理成章」。

按照现行制度，日本皇位只限男性继承。现时皇室年轻一代的男性仅有秋筿宫文仁亲王19岁的儿子悠仁亲王一人，被视为未来唯一法定继承人。随着皇室人口萎缩，外界忧虑若不及时改革，皇室或将面临「后继无人」危机，因此呼吁应开放女性继位，让爱子成为可能的下一任天皇。

保守势力强烈反对　首相高市坚拒改革

然而，改革之路依然阻力重重。保守派议员及现任首相高市早苗皆坚决反对修改继承制度，强调皇室传统需维持「男系男子」继承。专家直言，反对论述带有浓厚「男性优越」色彩，无视现实人口危机。

尽管如此，民间支持爱子、公主形象转变的力量正在累积，王室改革讨论亦愈趋热烈。爱子是否有望成为日本历史上首位女性天皇，恐怕将成为日本政治与皇室未来数年的重大议题。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
14小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
17小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
16小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
41分钟前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
14小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
16小时前