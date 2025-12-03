日本爱子公主迎24岁生日人气急升　民间促皇室改革允女性继位

日本天皇德仁独生女爱子公主12月1日年满24岁。日媒报道，这位昔日因情绪困扰、外貌备受苛责的皇室千金，近年逐步走出阴霾，以成熟稳重又亲民的形象大获民心，引发日本社会再度讨论能否让女性继承皇位，甚至出现「爱子天皇」的呼声。

小学遭同学霸凌 曾患厌食症

据日媒报道，爱子成长过程其实并不顺遂。她在小学时因身分特殊遭同侪欺凌，升上初中后一度因精神压力过大而缺课约一个半月，外界曾指她患有抑郁或厌食症。她圆润的脸蛋亦曾遭部分保守媒体无情评论，令她承受巨大心理负担。

相关新闻：悠仁亲王19岁生日 日本皇室相隔40年首办成年礼

但近年爱子成功逆风翻身，大学毕业后进入日本红十字会任职，今年更首次以成年皇族身份外访老挝；亦陪同天皇夫妇赴长崎、冲绳参与二战80周年慰问行程。她的亲切笑容与平易近人态度获民众高度肯定，不少原爆幸存者皆形容「她的笑容令人疗愈」。

支持度逐年攀升 女性继位议题再升温

自2021年成年皇族亮相以来，爱子的聪明、友善、幽默与关怀民众的形象，使其民间支持度逐年上升，不少日本人认为由她继承皇位「顺理成章」。

按照现行制度，日本皇位只限男性继承。现时皇室年轻一代的男性仅有秋筿宫文仁亲王19岁的儿子悠仁亲王一人，被视为未来唯一法定继承人。随着皇室人口萎缩，外界忧虑若不及时改革，皇室或将面临「后继无人」危机，因此呼吁应开放女性继位，让爱子成为可能的下一任天皇。

保守势力强烈反对 首相高市坚拒改革

然而，改革之路依然阻力重重。保守派议员及现任首相高市早苗皆坚决反对修改继承制度，强调皇室传统需维持「男系男子」继承。专家直言，反对论述带有浓厚「男性优越」色彩，无视现实人口危机。

尽管如此，民间支持爱子、公主形象转变的力量正在累积，王室改革讨论亦愈趋热烈。爱子是否有望成为日本历史上首位女性天皇，恐怕将成为日本政治与皇室未来数年的重大议题。