英76岁翁塞浦路斯抽筋后死亡 遗体回国揭心脏失踪

英国一名76岁的男子在塞浦路斯度假期间脚抽筋，送医仅10分钟后便不幸离世。他的太太表示，丈夫的遗体被运回英国后，发现心脏不见了，这让她感到非常震惊。

塞警称要研究确认死因

76岁的米高·格雷利（Michael Graley）在本年稍早在塞浦路斯与家人在一起时，因腿部抽筋入院，接受治疗近10分钟就被医生宣告不治。家属得知在8月18日当地医生已经为米高进行尸检，但遗体运回英国时，官员发现死亡证明上没有注明死因。

医院称需要保留内脏研究死因。（示意图）美联社

英国随即为米高安排第二次尸检，诡异的事情就发生了。「他们（尸检部门）说有人取走了米高的心脏，所以他们无法确定死因。我当时震惊极了。太可怕了。」米高的家人告知记者，塞浦路斯警方向他们表示米高的心脏已被送往研究机构，米高47岁的女儿海莉（Hayley）表示非常愤怒，「我们需要一个合理的解释。」

《塞浦路斯邮报》随后报道，警方向他们宣称，米高的部分重要器官被取出并送往实验室进行进一步的毒理学和组织病理学分析，即在显微镜下研究他的细胞，这些步骤是检查的一部分。

早前在2024年也有一名英国女子在土耳其接受腹部拉皮、抽脂和巴西提臀手术意外身亡，遗体同样被医院摘除大脑、肺部和心脏的大部份。遗属称因当地政府不愿合作，加上没有在死亡证明上解释清楚，他们至今无从得知家人的死因。