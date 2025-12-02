东京迪士尼｜闯私人派对挥舞20厘米利刀 中国籍前男工翌日被捕

日本东京迪士尼海洋观海景酒店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）发生惊吓事件，昨（1日）晚一名男子闯入宴会厅，展示并挥舞菜刀后离去。警方今天（2日）已经在川崎市成功拘捕该中国籍男子，他涉嫌违反《暴力犯罪处罚法》。

貌似无伤害意图

综合日媒报道，一名身穿黑色衬衣的男子闯进正在举行私人派对的宴会场地，从背包中取出一把长约20厘米的利刀。据现场目击者所述，该男子体型瘦削、身高约175至180厘米、年纪大约三十几岁。他将菜刀向他人展示，小范围挥舞几下即逃离现场。虽然无人受伤，但不少宾客因而受到惊吓。

一名男子持刀闯进东京迪士尼酒店宴会厅。（示意图）iStock

千叶县浦安警察署在晚间约8时10分接报后到场，男子已经离去，警方正翻查闭路电视画面追捕。男子当时是正往舞滨车站方向逃逸，之后搭乘电车离开。今天警方宣布已经抓获该男子，他曾是事发时使用宴会厅的公司的前员工，调查仍在继续。